【投資詐騙】警方本月展開「勇戰者」反詐騙行動　破2詐騙集團拘34人涉騙款830萬元

▲ 警方本月10日至28日展開代號「勇戰者」反詐騙行動。 於香港多處地點突擊搜查，成功搗破兩個詐騙集團，行動中拘捕34名骨幹成員包括26男8女。（黃傑偉攝）

警方早前接獲多名市民報案求助，涉及懷疑中介及虛假投資公司詐騙案件。警方本月10日至28日展開代號「勇戰者」反詐騙行動。 於香港多處地點突擊搜查，成功搗破兩個詐騙集團，行動中拘捕34名骨幹成員包括26男8女，年齡介乎19至49歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。警方凍結犯罪集團80萬元銀行存款，被捕人報稱地盤工人及無業，現正保釋候查。警方指行動仍然持續不排除稍後會有更多人被捕。

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警方早前接獲多名市民報案求助，涉及懷疑中介及虛假投資公司詐騙案件。 涉及85宗案件，包括47男38女受害人，年齡介乎24至76歲，來自各行各業，其中有專業人士、主婦、退休及待業人士在內，總損失達830萬。

警方新界北總區探員接手調查經過深入調查及案情分析後於今年5月10日至5月28日3個星期，展開代號「勇戰者」反詐騙行動。 於香港多處地點突擊搜查，成功拘捕兩個詐騙集團共34名骨幹成員。被捕人包括26男8女，年齡介乎19至49歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，警方並凍結犯罪集團80萬元銀行存款，被捕人報稱地盤工人及無業，現正保釋候查，警方指行動仍然持續不排除稍後會有更多人被捕。

警方調查發現案件來自兩個詐騙集團，而且手法類近。第一個詐騙集團會致電受害人聲稱為貸款中介公司，可提供0.09厘低息年利率，當受害人申請貸款時，騙徒會要求受害人存款入指定戶口或相約交收款項，其後失去聯絡，犯罪集團涉及51宗由2020年8月至2021年2月案件，受害人損失金額由1萬至65萬元不等，總損失480萬元，51名受害人包括29男22女，年齡介乎24至75歲，來自各業，當中有專業人士。

警方續指，第二個詐騙集團同樣會致電「cold call」受害人，騙徒會提供投資計劃製造現金流，以詐騙受害人投資款項，當受害人參與投資計劃，騙徒會提供模擬平台投資戶口，當受害人存入款項，程式能顯示受害人存入金額，令受害人相信程式在運作，當受害人欲提取戶口款項時才知被騙。集團涉及34宗由2019年11月至2020年4月案件，受害人損失1萬至85萬元不等，總損失350萬，受害人包括18男16女年齡介乎29至76歲，來自各行業，其中一名專業投資顧問損失3.8萬元，當中單一損失最大 為一名66歲安老院女護理員，損失高達85萬元。

新界北總區重案組第2隊女總督察徐嘉穎提醒市民不要輕信來電者提供低息貸款或投資計劃，市民可查看持牌公司及核實來電者身份，警方指一般中介公司不可向貸款人收取費用，市民亦不要使用陌生人提供投資程式以免受騙。

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記者：黃傑偉