【Chill Club演唱會】姜濤+林家謙+林二汶麥花臣開騷　ViuTV招募觀眾睇演唱會【內附詳情】

▲ 《CHILL CLUB》演唱會將於6月5日在旺角麥花臣場館舉行。

早前一直傳ViuTV音樂節目《Chill Club》辦演唱會，ViuTV今日（5月28日）終於在官方社交平台宣布6月5日假旺角麥花臣場館舉行演唱會《CHILL CLUB : A New Stage》。

今次演唱會陣容頗強盛，請來《CHILL CLUB推介榜年度推介》男女歌手金銀銅獎得主演出，即包括林家謙、林二汶、Serrini和Gin Lee李幸倪，以及MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian）。

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招募觀眾睇《CHILL CLUB : A New Stage》

ViuTV並在公開社交平台終於公開招募100位現場觀眾入場睇《CHILL CLUB : A New Stage》。

有意者填表格參加遊戲有機會獲獎。大會將於5月30日晚上12點，公佈被挑選50位最具創意貼文得獎作品，每人可以獲得入場票兩張，同時主辦方亦會透過電郵通知得獎者。

可是ViuTV在facebook出post不久，一度發生技術故障，不知是否因為太多網民登入有關。不少網民留言表示死link，不過最好笑是表演者之一的Serrini也在ViuTV專頁留言：「我要菲。」十分幽默。

ViuTV亦在網上表示：「唔好意思，網頁有啲技術故障，已聯絡IT搶修中。建議大家千祈唔好心急，因為係要用創意回答問題，唔係先到先得呀！所以係網站維修期間，大家不妨運用吓創意諗好個答案先啦。」

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同場加映：林二汶訪問