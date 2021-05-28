【網絡熱話】港女愛旅遊欲淘露營車返港當屋住　網民：出到牌仲會有人買屋?

▲ 港女在Facebook群組表示欲透過淘寶購買一架露營車。

只要你想到的，「淘寶」大多都能滿足你！適逢香港興起Car camping，有港女在Facebook群組「淘寶開心Share」分享自己有意購買一輛露營車回港並泊在村屋停車場居住。帖文一出，成功引來一眾網民熱議論。

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該名港女上載數張露營車照片，表示自己欲透過淘寶購買一架露營車，並請教一眾網民露營車牌照事項。

淘架咁嘅車返香港，出唔出到牌？

其後，她續指已聯絡賣家，稱打算先將露營車改為右軚，經深圳再運回港，並泊在村屋停車場。

淘咗！喺香港可以當屋住！慳返幾百萬！當香港單牌可以返大陸，直接成架車楂返去！返到大陸先自駕（遊）！

帖文引來網民討論，網民反應不一。有網民認為樓主想法不設實際，指「如果拎20萬淘完返黎，架車唔識行，點算？！」、「會唔會買隻20尺櫃係咪實用好多？」；又有網民表示支持，留言「可以當屋住」、「路是走出來的，撐你！」。不過，亦有網民指「露營車在香港要拎牌，未必合法」，更提醒港女應先詳細考慮在港使用問題。

法例：露營車不可在道路上行駛

據運輸署資料顯示，本港的露營車須根據《道路交通條例》領有相關車輛牌照，現時擺放在個別地點的出租露營車不可在道路上行駛，亦不受《道路交通條例》規管；露營車的安置地點亦須符合相關土地用途的規定。如露營車持有人將車輛作短期收費住宿服務，則需符合《旅館業條例》，經營者需領有旅館牌照。

TOPick到按圖中所示品牌到官網了解，發現露營車售價約2598000元（約316,865港元），車廂尚算寬敞，更設有簡單煮食設施。可分為駕駛區域，起居區域及臥室區域等，可以說是集「衣，食，住，行」於一身。

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責任編輯：張懿慧