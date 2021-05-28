【港鐵票價】因應物價指數調整　港鐵按機制票價6月27日起減1.85%

▲ 因應物價指數調整，港鐵按機制票價6月27日起減1.85%。（經濟日報資料圖片）

港鐵表示，因應政府統計處修訂2020年12月綜合消費物價指數按年變動至-1%，港鐵21/22年度整體票價調整幅度為-1.85%，較今年3月公布-1.7%相差0.15個百分點；新票價將於6月27日生效，為期半年的3%車費扣減優惠至3.8%，而今年7月起至12月購買全月通加強版、及今年7月至明年1月港鐵都會票，都可享50元折扣。

政府統計處今天公布修訂2020年12月綜合消費物價指數按年變動，由-0.7%調整至-1.0%。港鐵表示，按照票價調整機制方程式，採用新修訂的數據，宣布修訂21/22年度整體票價調，整幅度為 -1.85%，較今年3月29日公布的-1.7%相差0.15個百分點。

港鐵指已完成確定個別車程票價的調整幅度，新票價將於今年6月27日生效，當日將以額外資源提升機制承諾的車費扣減，令八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費與現時大致相同，即由今年4月1日起持續節省約5%，直至2022年1月1日。

本年度各票價優惠詳情如下：

由2021年6月27日至2022年1月1日，港鐵將以額外資源提升票價調整機制內，承諾為期六個月的3%車費扣減優惠至3.8%；連同本年度票價按機制下調，八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費將與現時大致相同，即由今年四月一日起持續節省約5%，明年1月1日。

• 乘客購買2021年7月至12月的「全月通加強版」，及於2021年7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，將可享有50元折扣。

• 六五折「早晨折扣優惠」計劃再次延續一年，明年5月31日。

港鐵發言人指，會繼續為各個層面的乘客群，每年提供超過17億元的恆常優惠，例如港鐵學生乘車優惠計劃等；合計本年度下調票價、車費優惠及早前因應疫情而提供的特別車費安排，港鐵共承擔26億元。

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責任編輯：陳正怡