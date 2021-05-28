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【假日好去處】K11 MUSEA打造藝術打卡熱點　8.5米高鋼鐵玫瑰將聳立城市中心

社會 15:57 2021/05/28

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Steinway & Sons最高解析度的自動演奏鋼琴，收錄了大師級鋼琴家的每個細微動作、彈奏力度與情感表達等細節。（梁偉榮攝）

端午節假期將至，夏日炎炎下行街拍拖想有新意又不想日曬雨淋，不妨考慮一下K11 MUSEA正舉辦的藝術活動Art Karnival。與傳統藝術展覽不同，是次活動的展品除了「睇得又打（卡）得」，還可以近距離「玩得」，分分鐘可以為另一半製造小驚喜，而重點藝術品8.5米高的巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》，更是在亞洲首次亮相的巨型展品。

尖沙咀K11 MUSEA現正舉行藝術活動Art Karnival，除了重點展品《Rose II》要留待6月2日起才能觀賞，現時多個打卡位已經開放，更有展品會以意想不到的方式為你送上鮮花，製造小驚喜。

打卡位一：《Rose II》

《Rose II》是由德國著名女藝術家Isa Genzken創作的8.5米高巨型長莖玫瑰裝置，其誇張的比例算是香港少見的藝術裝置，據聞安裝後，就連「對面海」的灣仔，都能欣賞到這朵鋼鐵之花。《Rose II》在2010年曾於紐約現代藝術博物館首度展出，今次是首度於亞洲亮相。

展出日期：2021年6月2日至11月21日 
地點：K11 MUSEA 海濱長廊( 近 Gentle Monster)

打卡位二：Rose’s Allure

《Rose II》旁邊的超現實藝術裝置《Rose’s Allure》就是第二個打卡位。展品設計參照古希臘神像，展覽期間，於 K11 MUSEA消費滿＄1,500，即可免費在《Rose’s Allure》摘取一支玫瑰。而掃描玫瑰葉上的QR code，便能獲取特別的Instagram濾鏡。

日期及時間：    2021年5月20日至6月27日，星期一至日 下午12時30分至6時30分
地點：    K11 MUSEA 地下 Visual Corridor (近 Gentle Monster)

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藝術展覽：戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展

K11 MUSEA 6樓現時正舉辦《戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展》，展出被稱為「抒情抽象」之父（Lyrical Abstraction）的喬治．馬修於 1950 到 1990 年代間創作的重要作品。為讓較少接觸藝術的市民能從不同角度欣賞作品，會場內設有多款小卡片，卡片上寫上了不同問題，幫助市民思考和理解作品。

而展覽外，亦有展出由K11創辦人、新世界發展集團行政總裁鄭志剛與法國商人兼藝術藏家John Dodelande共同編著的書籍，並會以特大印刷版的形式展出。

日期及時間：    2021年5月19日至7月4日
地點：    K11 MUSEA 6樓 605，Art & Cultural Centre

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現時K11尚有多個藝術展品，詳見下圖：

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已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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