【18歲做業主】18歲女兒成中半山豪宅業主 梁錦松育兒之道「求學不是求分數」

▲ 梁錦松18歲女兒榮升中半山豪宅業主。

前財政司司長梁錦松和跳水皇后伏明霞育有一女兩子，其中女兒今年已經18歲。《地產站》引述土地註冊處資料，中半山御花園2座高層A室，實用面積2072平方呎，近日以8580萬元，連2個車位及租約賣出，呎價約41,409元，新買家梁司渝（LEUNG SZE YU），與梁錦松伏明霞的大女梁司渝的姓名相同，不排除為同一人。

據悉，中半山御花園2座高層A室，實用面積2072平方呎，近日以8580萬元，連2個車位及租約賣出，呎價約41,409元，原業主於1992年以969.8萬元買入上址，持貨逾29年，目前轉手帳面獲利7610.2萬元，物業大幅升值近8倍。

育有一女兩子

梁錦松與伏明霞於2002年結婚，翌年長女梁司渝出生，其後再育有兩名兒子，分別是嘉及家瑋，一家人經常出席慈善活動，相當溫馨。

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梁錦松與伏明霞夫婦相當重視子女教育，他在過往的訪問中大談育兒經，曾經參與教改的梁錦松，坦言自己不着重子女成績，並強調「求學不是求分數」。其中長女司渝原本在傳統名校讀書，但在13歲的時候，梁錦松替女兒轉到沙田基督教國際學校（ICS），目的是想給女兒更開心的讀書環境。

我一直覺得不要考第一，也不要考最尾，最好不要不合格。

而周末親子時間，他間中也會帶子女行山、游泳，而子女是稱他做「老豆」，管教亦寬亦嚴。在管教子女上，梁錦松與太太分工明確，若另一半教子女時，就算覺得不當，也不要即時有異議，以免令子女混淆：

要一個做好，一個做醜，我打他，他有阿媽錫，便不會覺得無希望。

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責任編輯：王明芳