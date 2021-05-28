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【屯馬綫】土瓜灣站6.12開放日參觀需搶飛　月台屏幕可顯示車廂人流【附預約方法】

社會 16:12 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

土瓜灣站首次對外開放。（港鐵圖片）

港鐵屯馬綫6月27日全綫通車，新車站宋皇臺、土瓜灣即將啟用。港鐵今日（28日）首次開放土瓜灣站，讓傳媒參觀，介紹全綫通車安排，以及新車站設施和服務。公眾可於6月12日參觀土瓜灣站、6月13日參觀宋皇臺站。

港鐵車務總監李家潤稱，屯馬綫四通八達，預計土瓜灣來往中環約20分鐘、土瓜灣來往尖東9分鐘、宋皇臺來往荃灣西24分鐘。

    點擊圖片放大
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屯馬綫將成為全港首條鐵路綫，月台屏幕提供車廂載客情況資訊，讓乘客選擇於較多空間的車廂登車。兩個新車站宋皇臺及土瓜灣，也設機械人「服務乘客」，可處理清潔工作，也可以協助處理站務工作。

港鐵商務總監楊美珍稱，港鐵於6月12日至13日開放兩個新站，供公眾參觀。公眾可於6月12日參觀土瓜灣站、6月13日參觀宋皇臺站，6月2日起於MTR Mobile手機程式預約登記，每人每次最多取票4張。由於疫情關係，每日均有特別安排，會設參觀時段，每個時段1小時，每次800人。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚、吳卓峰

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