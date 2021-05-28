【東張西望】愛民邨咸濕伯伯不斷性騷擾女途人　東張女神利穎怡勇敢追訪

▲ 《東張西望》有正義女神之稱的利穎怡追訪咸濕伯伯。

TVB《東張西望》在昨晚（5月27日）播出的其中一單個案引起網上討論，事因「東張女神」利穎怡追訪一名常在何文田愛民邨出現、經常在邨內公園出言性騷擾女街坊的伯伯，他甚至曾提出付錢要求女街坊提供性服務。

原來這個愛民邨伯伯在邨內早以好色聞名，他閒時坐在公園內借故靠近不同女性，不論學生、婦人或菲傭都不放過。《東張西望》派出東張正義女神利穎怡追訪事件，她先訪問邨內女街坊，發現不少人都曾被伯伯性騷擾。

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▲ 利穎怡追訪愛民邨咸濕伯伯。（截圖）

咸濕阿伯口出狂言

之後，《東張西望》節目組安排工作人員假扮街坊坐在伯伯附近休息，而伯伯真的主動上前搭訕。他先主動提出請食香蕉，女方拒絕後他再拿出100元給對方買飯食，但都女方被拒。

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付錢要求性服務

第二日，節目組再安排同事放蛇，伯伯便出口指：「你俾個胸我摸，我俾200蚊你！睇你鍾意摸幾耐囉，起碼超過十分鐘啦！」他又再指可以多給200元，但要對方提供性服務。

女同事就不放過機會出言追問詳情，伯伯就表示不會在家進行性交易，因有老婆在家，只會選在邨內沒人看見的地方，似乎非常有經驗。他又摸女同事的手，並分享以往的成功故事，並指有女學生願意，是很平常的事。

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利穎怡上前追訪

當女同事離開後，利穎怡就立即上前追訪伯伯問他為何要做出此行為，但對方卻把事件調轉來說指是女方主動要求收錢。他又指警察都知道此事，但就強調沒有真正做過。

訪問時，伯伯亦不斷向利穎怡靠近，而她為保安全亦逐把身體向後移。

節目組找來一名曾報警求助的少女，但就只被警察建議向平機會投訴。但大律師陸偉雄則認為此等行為已是犯法，而警方亦有相關法例處理，提醒受害人要報警。

同場加映：吳幸美專訪