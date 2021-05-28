【再登珠峰】曾燕紅闖珠峰為激勵學生　第三度登頂僅25小時50分創女性最快紀錄

▲ 本港女教師闖珠峰為激勵學生，曾燕紅第三度登頂僅25小時50分刷新女性最快紀錄。（經濟日報資料圖片）

本港首名登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的女性曾燕紅再破紀錄，外電引述尼泊爾官員表示，曾燕紅以大約25小時50分，第三度登上珠穆朗瑪峰，或刷新女性登上珠峰的最快紀錄，仍需要向健力士世界紀錄提出申請才可確認。

44歲曾燕紅原屬中學教師，是次為其第三度登峰，於當地時間上星期六下午1時20分離開基地營，翌日下午3時10分成功登上珠峰，所需時間25小時50分，時間較現時女性最快登頂的紀錄快超過13小時。 曾燕紅與探險團隊目前正在返回尼泊爾首都加德滿都的途中。

目前最快登上珠穆朗瑪峰頂的女性紀錄，為一名尼泊爾人創下，時間是39小時06分鐘。尼泊爾官員證實團隊成功登頂，但沒有發出紀錄證明。

曾於香港中文大學校友會聯會陳震夏中學執教鞭的曾燕紅，2010年於學生面前許諾，要登上珠穆朗瑪峰；其後曾於2014年及2015年兩度試闖珠峰，惟未可攻頂，第二度登山時遇上尼泊爾七級地震及雪崩，曾燕紅曾時頭部遭割傷，肋骨折斷、背肌及韌帶撕裂。

至2017年首度登上海拔8848米的珠穆朗瑪峰，成為香港首位登上珠峰的女性。她直言，登珠峰是為教導學生如何在實現理想的過程中克服困難，形容自己7年來遇多困難，但不同的困難都有辦法克服。

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責任編輯：陳正怡