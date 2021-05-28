【屯馬綫】港鐵2個新站轉乘優惠可享最多1元扣減　土瓜灣過海中環需12.5元

▲ 屯馬綫全綫訂於下月27日通車。

屯馬綫宋皇臺、土瓜灣兩個新站啟用有期。政府今早（28日）宣布，屯馬綫全程訂於下月27日通車，屆時烏溪沙、沙田沿途乘客，毋須轉綫可前往元朗、屯門沿途各站。港鐵表示，2個新站加入後，有關車費按目前重鐵網絡車費結構而定，例如土瓜灣去尖東需5.6元；土瓜灣去中環需12.5元。

換言之，目前由烏溪沙往來屯門站全程八達通票價為24元；當6月27日通車後，同日按可加可減機制調整票價減1.85%，屆時全綫通車後全程收費為23.6元。

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港鐵公司商務總監楊美珍指，會推出一系列車費優惠，乘客只要透過2個新站入閘，成人和兒童/長者八逹通票價分別可減1元及0.5元；亦會延續顯徑和啟德站入閘優惠，兩項優惠推出至今年底。

港鐵亦會提供6條綠色專線小巴及18條專營巴士路線特別轉乘優惠，同樣成人和兒童/長者八逹通票價分別可減1元及0.5元，直至今年底；新的車站亦會納入目前的全月通加強版、港鐵都會票及早晨折扣優惠。

楊美珍又指，會為2個新站設開放日，分別是6月12日（星期六）參觀土瓜灣；6月13日（星期日）參觀宋皇臺。由於疫情關係，每日均有特別安排，會設參觀時段，每段歷時1小時，每次800人。有興趣的市民可以6月2日起透過手機應用程式「MTR Mobile」或「GULU」預約，每位登記人士可攜同3人一起參觀。

路綫 巴士路線及車費 港鐵車費（6月27日起生效） 港鐵車程時間 土瓜灣－中環 路線101，$10.6 $12.5 約20分鐘 土瓜灣－尖東 路線5A，$4.6 $5.6 約9分鐘 土瓜灣－旺角 路線6C，$6.2 $ 土瓜灣－觀塘 路線15，$7.2 土瓜灣－將軍澳 路線796X，$8.6 資料來源︰港鐵、九巴、新巴

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記者：陳子謙、吳卓峰