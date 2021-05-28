【性侵罪成】繼女8歲起被57歲繼父性侵約100次　繼父被裁定兩項強姦罪成候判

▲ 繼女8歲起被57歲繼父性侵約100次，繼父被裁定兩項強姦罪成候判。

現年57歲地盤工涉於3年間分別在內地及香港住所，肆意性侵犯當時8至12歲繼女，涉案地盤工否認強姦等9項控罪，案件早前於高等法院開審。陪審團退庭商議後，今（29日）裁定兩項強姦罪名成立，被告還押候判，法官先索取事主及其母親之創傷報告，被告還押至6月30日判刑。

被告57歲任職地盤工人，原被控3項非禮、3項強姦、兩項向16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出肛交。事發於2015年9月至2019年2月7日期間，於香港及內地的住所內發生，事主X為被告繼女，當時8至12歲。

陪審團於昨（28日）午即庭商議，至今午達成裁決，裁定兩項強姦罪成，5項向16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項未經同意下作出肛交非禮及另1項強姦罪則不成立。

控方指被告過往曾涉11項不誠實罪行，最後出獄日期為1998年9月，被告過往曾有3段婚姻關係。

▲ 被告被裁定兩項強姦罪名成立，還押候判。（經濟日報資料圖片）

法官表示得悉案中事主感到困擾，故先索取創傷報告，同時亦替其母親亦索取創傷報告，判刑押後至6月30日，被告續還押候判。

控方早前於開案陳詞指，女童與母親未取得單程證前，繼父到內地探訪期間涉非禮及強姦繼女。及後母女移居香港，一家三口同住期間，繼父涉要求女童口交逾20次，又涉於強姦繼女時，播放色情片予繼女觀看，要求她模仿片中女演員。女童最後一次於內地被非禮後告知母親而揭發事件，被告警誡表示是無中生有，並指「我無做過，我都想搞清楚件事」。

控方早前播放事主錄影會面，事主稱性侵事件發生約100次，最後一次在內地住所遭繼父強姦，事主稱因擔小而沒有說過拒絕或表示感到痛楚，但她曾一度「黑面」，繼父便稱「俾爸爸舒服囉」。

被告出庭自辯則否認指控，並指曾揭發女童母親出軌，質疑女童受其母教唆而作出指控。

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記者：林育慧