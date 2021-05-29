【畢業搵工】保良局培訓幼兒藝術導師助畢業生求職　一年有薪合約體驗幼兒教育工作　

▲ 計劃中開設 「幼兒藝術導師」一職。（經濟日報記者攝）

保良局為香港賽馬會推行的「專業創未來計劃」作行業統籌，計劃中開設 「幼兒藝術導師」一職，招聘有藝術背景畢業生到幼稚園培訓及工作一年。計劃正接受第三輪申請，下周一（31日）截止報名。

幼兒藝術導師主要協助幼稚園及幼兒園提供多元教育、推動幼兒在語言及藝術上的發展，亦會負責統籌課堂活動及材料，並協助教師管理及督導幼兒。有關職位即使未持有幼兒教育文憑亦可報名，主要招募對象為有藝術訓練背景，如戲劇、音樂、視覺藝術相關科目、並有意嘗試幼兒教師工作的年青人，他們需要在2019至2021在大學或大專畢業。

報名人士需面試，正式入圍後會接受10天培訓，內容包括職場準備、幼兒教育工作，然後會獲配對至保良局轄下的幼稚園或其他協作機構受薪工作一年，每月薪金約為$15000。負責有關統籌工作的保良局社會服務部—幼兒服務項目經理吳燕琴表示，參與者不只可以得到一份工，更可以體驗在幼兒教育界工作，以確定自己的職業生涯規劃，亦可讓剛踏出社會的畢業生更了解職場。參加者在累積一年工作經驗及技能後，如表現良好可以續於原機構工作，亦可從事其他嬰幼兒教育工作，如營辦Playgroup、擔任興趣班導師等，有不同出路。

想報名的人士亦要符合以下資格：

屬香港居民

報名時可在香港合法受僱

2019年、2020年或2021年大學、副學士或高級文憑的畢業生

報名時未有全職受僱

全職工作（逐次計算）連續不多於3個月（包括試用期）

有興趣參加人士可按此報名。

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記者：黃悅晴