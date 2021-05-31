【減肥陷阱】解構夏日凍飲高糖致肥陷阱　營養學家教吃甜品最佳時機

▲ 營養學家伍雅芬表示，飲品及甜品皆有建議的食用時間以及每日食用的限量

氣溫徘徊34、35度，走在太陽底下人也像快要溶掉，冷飲、甜品等消暑食物自然大受歡迎。但「生冷」飲品、甜品、雪糕一向予人不健康之感，營養學家伍雅芬（Arlene）說未必，只是對這類食物多些了解，享受一口涼意之外也可以「有營」。

營養學家伍雅芬指，夏日飲品及甜品主要以冰凍、水果、雪糕為主，盡管款式和種類會因應潮流而改變，例如近年大熱的Tutti Frutti（加有糖漬水果的雪糕或甜品）、水果特飲、黑糖刨冰等等，但萬變不離其宗，基本上都會包括上述3種主要成分。

▲ 營養學家伍雅芬指，雪糕只要選擇低脂低卡款式，雪糕也含有鈣質、蛋白質及維他命等多種營養素加上食得有節制，問題不大。（周美好攝）

炎炎夏日，不少人第一時間想到汽水、雪糕，而因台式手搖杯大行其道，更有搶過汽水地位之勢，以下由Arlene分析部分夏日飲品及甜品的營養：

台式飲品：若以5克糖為一粒方糖為計，根據消費者委員會2019年的研究報告所得，芝士奶蓋或奶蓋綠茶的樣本每杯介乎8.4-31克糖（每杯約1.7粒-6粒方糖），而珍珠奶茶的樣本每杯平均每100毫升含量為5克糖（約一粒方糖），但當中的「珍珠」亦獨立含有一定糖量，很容易便會超過世界衞生組織的建議攝取量。

生果冰類（菠蘿冰、雜果冰、紅豆冰）： 紅豆冰是最高糖及最高能量的飲品，每100毫升含12克糖及87卡路里，一杯（300毫升）糖量等如9茶匙糖，與一罐可樂相若。飲品的能量主要來自糖，菠蘿冰、雜果冰亦被列為糖量高飲品，每杯糖量高達26至33克。大量攝取游離糖，會增加心血管病、脂肪肝風險，呼籲飲品走糖為妙。

▲ 鮮果汁多以高速榨汁機製造，過程中可能產生熱力，令水果中的維他命流失。（iStock）

汽水 ：一罐可樂有9茶匙糖。市面上有聲稱無糖的汽水，都有添加人工合成甜味劑，包括：醋磺內酯鉀E950、天冬酰胺E951及三氯半乳蔗糖E955，有研究表示飲用甜味劑飲品有機會增加人類對甜的食品慾望，令人追求味道更甜更濃的食物。另外，亦有人以為減少飲品中的糖份吸收，就可以進食其他含糖食物，結果攝入一樣，甚至更多糖份，因而難以減肥。

鮮果汁：通常以高速榨汁機製造，過程中可能產生熱力，令水果中的維他命流失。另外，也有些樽裝果汁，以水果榨汁後，再加熱以減少水份成為濃縮果汁，然後冷凍後入罐，惟加熱過程中會令水果中的營養素流失，營養價值偏低。濃縮果汁通常都會添加糖，或其他添加劑例如增味劑、穩定劑、防腐劑、色素或維他命等。

▲ 食甜品也有時有候，食完午飯下午2至3時是食甜品的最佳時機。（iStock）

吃甜品也有最佳時機

以數論數，飲品及甜品皆有建議的食用時間以及每日食用的限量，Arlene說：「做完運動30分鐘內亦適合食甜品，可以將多餘的熱量儲入肌肉中，不過記得不要30分鐘後才吃，只會變成脂肪。

而每日下午2至3時也是食甜品的最佳時機，這段時間促進脂肪形成的蛋白質BMAL1（BMAL1 是存在於細胞內的蛋白質，大量存於脂肪組織裏，具有調控生理時鐘正常運作的功能）的水平是最低，是適合食完午飯食甜品的時間。

而晚餐時段BMAL1的水平則會大幅上升，最好就不要吃太多甜品。」臨睡前吃甜品也不宜，有機會令血糖上升，情緒高漲，無法好好入睡，影響睡眠質素。

▲ 大杯的全糖珍珠奶茶就已經有約50克的糖，一杯就已經超標，成人每日添加糖應少於25-30克。（iStock）

珍珠奶茶50克糖 飲一杯已超標

世衞建議成人（16歲或以上）和兒童將其每日攝入的游離糖（添加糖）減少到低於每日能量總攝取量的5%，以提供額外的健康益處。

成年男士每日熱量需要2,000至2,400卡路里，建議攝取的糖份為少於25-30克（即5至6粒方糖）；而女士每日熱量需要1,400至1,600卡路里，每日攝取糖份則應少於18-20克（即3.5至4粒方糖）。

正常成年男女最好一天不要攝取超過20-25克糖，但一般大杯的全糖珍珠奶茶就已經有約50克的糖，一杯就已經超標了。

記者：周美好