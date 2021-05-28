【非法勞工】入境處全港展開打擊非法勞工行動　共8人被捕

▲ 入境事務處本月一連四日（24日至27日）在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」及「權能者行動」。（政府新聞處）

入境處日前在全港各區展開一連串反非法勞工行動，行動中共拘捕8名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的人士及1名涉嫌協助及教唆者。

在本月24日至27日，入境處一連四日在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」及「權能者行動」。



在「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了24個目標地點，包括停車場、健身中心、食品工場、按摩店、住宅大廈及餐廳，共拘捕5名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男4女，年齡介乎26至45歲。當中2名女子持「行街紙」。此外，1名女子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為兩名女子，年齡分別為54及59歲。



在「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於中環及九龍東區搜查了115個目標地點，包括美甲店、按摩店、住宅大廈、餐廳及髮廊，共拘捕3名懷疑非法勞工及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為1男2女，年齡介乎32至37歲。當中一男一女持有「行街紙」。此外，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1名女子，年齡為44歲。



入境處發言人強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

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責任編輯：曾卓鋒