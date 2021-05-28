譚志源列官員6條件　倡增加副局、政助數目

▲ 譚志源獻計，改善政治委任制。（民建聯Facebook）

在2017年離開政府的政制及內地事務局前局長譚志源，今日繼續談政治委任制。他列出6個政治任命官員的條件，又建議增加副局長、政治助理的數目，人選由局長挑選。

譚志源表示，為官最基本的條件就是愛國者，但之後還有5個條件︰政治觸覺、溝通能力、親和力、公職經驗及身家清白。他坦言，欠缺敏銳的政治觸覺「會做不長」，官員也要有能力，將複雜的政策解釋清楚。

現時除了公務員事務局外，各政策局都設有副局長及政治助理各1人。譚志源認為，管治班子在政策局的人太少，因為議會及社會訴求漸多，輿論看法也趨緊湊，建議至少增加多1名副局長，兩人分別負責面對議會、傳媒，以及政策醞釀，至於政治助理則可以撥出一筆預算，由局方按需要聘請不同人選。

曾任6年多局長的他又認為，副局長及政治助理人選，由局長自行選擇，比由他人配對較佳。他形容，局長與副局長和政治助理都是「在前綫打仗」，關係如同戰友，假如大家都曾共度生死，就會更合拍、更有信任。

譚志源又分享，港府在2008年擴大政治委任制時，曾安排「雞精訓練班」予管治團隊，講解政策醞釀過程、應對傳媒技巧等。他認為，政府可以透過政黨、智庫等設定期課，讓有意參政、議政，甚至執政的人才先有初步了解。至於民建聯正舉辦「政道」訓練班，譚志源透露，他也會幫忙講一課。

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