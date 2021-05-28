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6月舉行音樂會紀念入行15週年　Supper Moment回應負評：用時間証明

娛樂 17:59 2021/05/28

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Supper Moment將於6月舉行15週年紀念活動。

Supper Moment將於6月26及27日舉行15週年紀念活動《Supper Moment 一直相信音樂會》，令樂迷非常期待，主辦單位亦宣佈內部認購已秒速售罄。四子除拍片答謝支持外，亦回應近日的負評。

Supper Moment指當初不敢亂入紙申請場地，是因15年前第一個大型演唱會「再次心跳」在九展起步，故選回九展作紀念。 

Supper Moment將於6月舉行15週年紀念活動。（大會提供）

早前Supper Moment為撐90歲胡楓，而陪修哥同上大台綜藝節目宣傳，並合唱《舊歡如夢》而被網民指責為賺錢而成為搖滾叛徒。另外，他們亦因推出國語歌的填詞人為葛大為，被指「剩係識得搵人仔」。

Supper Moment拍片回應：「真係好嬲，可惡呀... 點解要話修哥！要話我哋呀！」Sunny、阿雞亦以黑色幽默發言： 「食飯啦，有飯好食啦！D飯重暖，定人情冷暖呀？」

Sunny表示：「我覺得我哋一直是用時間去証明一切，當我們初出道去跳彈床表演都沒人明，我們一直努力用時間証明自己，做事對自己有交待，如果連自己都交待不到，點同人交待 ？」不過他們亦表示開心，因被無理批評時，仍收到很多歌迷留言鼓勵加油。

Supper Moment拍片回應負評。（大會提供）

影片中，SM 講到「初心」，外間指責他們對不起「無盡」這首歌，對不起夢想及音樂， 是「搖滾叛徒」。

四子自言很蠢，不懂玩社交媒體來經營「形像」，真心只懂玩音樂。其實他們19年他們去了加拿大，日本出騷，台灣宣傳國語新歌拍MV，巴塞隆拿宣傳，及佛山出騷，還有去了美國錄音，另外亦不時返新蒲崗做音樂，遊走香港各地方。Sunny謂：「但如果做的事不合大家議題，不合大家口味，音樂有冇罪？冇罪的，我都有自由做自己想做音樂.....」

談及錢，Sunny認真道：「大家可能忘記了做音樂真的要錢，做每張專輯，演唱會制作，都好需要錢upgrade， 覺得一隊樂隊有商業價值，又會標籤了他們是搖滾叛徒。但冇錢怎錄音？人往往就困在自己價值觀中，但有些標簽未必係真！尤其這兩年，我體會更深玩音樂條路唔易行，正如我們「無盡」的歌中歌詞一樣，去到某階段就有不同標簽，標簽我的形狀我的模樣，但『誰又能鑑定你的醜惡與美好？』我覺得歌詞一早寫了出來。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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