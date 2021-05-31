  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (週一) 07:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界無煙日】42歲司機吸煙逾廿年肺功能如65歲老人　接受輔導服務成功戒煙

社會 07:00 2021/05/31

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（左起）港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務資深護師林鴻鳳、港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務副顧問醫生徐本能、病人劉先生。（馮漢柱攝）

今日是「世界無煙日」，不少吸煙者都認為立志戒煙不是一件易事。醫管局轄下的「無煙新天地」戒煙輔導服務2020/21年度共接收1.4萬症，逾5成人成功戒煙。有護士透露，疫情下多人因戴口罩吸煙不方便而決心戒煙，當中包括染上煙癮逾20年的劉先生，他一次檢查發現自己肺功能如65歲老人一樣，曾先後戒煙3次，最長堅持曾2年沒吸煙，惟每次總因朋輩影響而再次吸煙。他去年再次接受戒煙輔導服務，在輔導員的鼓勵下以及靠自己的意志力，成功戒煙3個月。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

根據政府統計處的數據，2019年本港習慣每日吸煙的15歲及以上人士的比率為10.2%。現年42歲、任職職業司機的劉先生吸煙逾20年，他在20多歲時已開始吸煙，曾因不同原因而決定戒煙，最長一次更堅持2年，惟每次都因為朋輩關係而再次食煙。他憶述自己在約35歲時，因想種牙而被醫生勸告戒煙，否則無法進行手術，在接受檢查時更發現肺功能如65歲老人一樣。

去年本港爆發新冠肺炎疫情，政府頒布口罩令，不論室內或室外，必須戴口罩，吸煙亦不獲豁免。劉先生直言每次食煙都十分不便，另因母親年紀大，自己亦想成家立室、生兒育女而再次立志戒煙。

疫情下要鬼鬼祟祟食煙，又怕被罰款，食完煙戴口罩仲會聞到陣煙味，其實都真係幾臭下。

他去年再次接受戒煙輔導服務，在使用尼古丁貼片、喉糖等兩周後，利用自己的意志力戒煙，至今已成功戒煙3個月，相信今次可以成功戒煙，「戒煙頭一個月唔好同朋友出去食飯啦！」。

港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務資深護師林鴻鳳指出，戒煙輔導服務由跨專業團隊主理，包括輔導員、護士、藥劑師等，團隊會先為個案評估病人對尼古丁的依賴程度，制定戒煙方案，提供定期覆診；醫生亦會根據病人的情況，決定病人是否需服用處方口服藥物。

她指出，疫情下主動戒煙的人增加，「無煙新天地」戒煙輔導服務每年收到逾萬宗的新症，其中2019/20年度2020/21年度，分別收到約1.8萬及1.4宗新症，兩年的成功戒煙率均逾5成。她說，有不少病人在覆診時坦言因戴口罩好麻煩而決定戒煙。

港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務副顧問醫生徐本能認為，疫情下是最好的戒煙機會，因吸煙者如感染新冠肺炎，其病情嚴重的情況是非吸煙者的1.4倍，而入深切治療部的機會亦是非吸煙者的2.4倍。

他說，部分人會認為吸食電子煙比傳統香煙的禍害低，強調此乃一個謬誤，並強烈反對任何電子煙或加熱煙產品，呼籲吸煙者可以盡快戒煙。

另外，香港吸煙與健康委員會今年以「疫境同行．無煙起步」為主題舉辦宣傳推廣活動，並鼓勵全港市民一同支持「無煙跑服日」，於今日響應穿跑服或運動服及多做運動，推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮。

醫管局於全港設有70間「無煙新天地」戒煙輔導服務中心，分布在香港島、九龍及新界的公立醫院及普通科門診診所。有意戒煙的市民可致電戒煙熱線2300 7272 / 1833 183查詢。

此外，現時東華三院、博愛醫院、醫管局及部分團體均設有戒煙服務：

東華三院：東華三院戒煙綜合服務中心 查詢或預約請電衞生署綜合戒煙熱線︰1833 183（按2字）
醫院管理局：無煙新天地（戒煙診所） 查詢或預約請電衞生署綜合戒煙熱線︰1833183（按 3字）
或無煙熱線：2300 7272
博愛醫院：博愛中醫戒煙服務 查詢或預約請電衞生署綜合戒煙熱線︰1833183（按4字）
或博愛中醫戒煙熱線︰26071222
基督教聯合那打素社康服務：少數族裔及新移民戒煙計劃 熱線電話︰3156 9012/2344 3019

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

吸煙者以為有咳有痰「很正常」　專家：發現患慢阻肺病已屬後期
14:54 2019/05/30
吸煙者以為有咳有痰「很正常」　專家：發現患慢阻肺病已屬後期
【加熱煙】港大研究稱使用加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促立法全面禁止
16:24 2020/12/10
【加熱煙】港大研究稱使用加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促立法全面禁止
【加煙草稅】吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　以達世衞標準降低吸煙人口
15:15 2021/02/02
【加煙草稅】吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　以達世衞標準降低吸煙人口

你可能感興趣

吸煙者以為有咳有痰「很正常」　專家：發現患慢阻肺病已屬後期
14:54 2019/05/30
吸煙者以為有咳有痰「很正常」　專家：發現患慢阻肺病已屬後期
【加熱煙】港大研究稱使用加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促立法全面禁止
16:24 2020/12/10
【加熱煙】港大研究稱使用加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促立法全面禁止
【加煙草稅】吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　以達世衞標準降低吸煙人口
15:15 2021/02/02
【加煙草稅】吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　以達世衞標準降低吸煙人口
新冠肺炎疫情 疫情 診所 手術 產品 記者 博愛醫院 肺炎 中醫 衞生署

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶