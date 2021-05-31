【世界無煙日】42歲司機吸煙逾廿年肺功能如65歲老人　接受輔導服務成功戒煙

▲ （左起）港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務資深護師林鴻鳳、港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務副顧問醫生徐本能、病人劉先生。（馮漢柱攝）

今日是「世界無煙日」，不少吸煙者都認為立志戒煙不是一件易事。醫管局轄下的「無煙新天地」戒煙輔導服務2020/21年度共接收1.4萬症，逾5成人成功戒煙。有護士透露，疫情下多人因戴口罩吸煙不方便而決心戒煙，當中包括染上煙癮逾20年的劉先生，他一次檢查發現自己肺功能如65歲老人一樣，曾先後戒煙3次，最長堅持曾2年沒吸煙，惟每次總因朋輩影響而再次吸煙。他去年再次接受戒煙輔導服務，在輔導員的鼓勵下以及靠自己的意志力，成功戒煙3個月。

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根據政府統計處的數據，2019年本港習慣每日吸煙的15歲及以上人士的比率為10.2%。現年42歲、任職職業司機的劉先生吸煙逾20年，他在20多歲時已開始吸煙，曾因不同原因而決定戒煙，最長一次更堅持2年，惟每次都因為朋輩關係而再次食煙。他憶述自己在約35歲時，因想種牙而被醫生勸告戒煙，否則無法進行手術，在接受檢查時更發現肺功能如65歲老人一樣。

去年本港爆發新冠肺炎疫情，政府頒布口罩令，不論室內或室外，必須戴口罩，吸煙亦不獲豁免。劉先生直言每次食煙都十分不便，另因母親年紀大，自己亦想成家立室、生兒育女而再次立志戒煙。

疫情下要鬼鬼祟祟食煙，又怕被罰款，食完煙戴口罩仲會聞到陣煙味，其實都真係幾臭下。

他去年再次接受戒煙輔導服務，在使用尼古丁貼片、喉糖等兩周後，利用自己的意志力戒煙，至今已成功戒煙3個月，相信今次可以成功戒煙，「戒煙頭一個月唔好同朋友出去食飯啦！」。

港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務資深護師林鴻鳳指出，戒煙輔導服務由跨專業團隊主理，包括輔導員、護士、藥劑師等，團隊會先為個案評估病人對尼古丁的依賴程度，制定戒煙方案，提供定期覆診；醫生亦會根據病人的情況，決定病人是否需服用處方口服藥物。

她指出，疫情下主動戒煙的人增加，「無煙新天地」戒煙輔導服務每年收到逾萬宗的新症，其中2019/20年度2020/21年度，分別收到約1.8萬及1.4宗新症，兩年的成功戒煙率均逾5成。她說，有不少病人在覆診時坦言因戴口罩好麻煩而決定戒煙。

港島東醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務副顧問醫生徐本能認為，疫情下是最好的戒煙機會，因吸煙者如感染新冠肺炎，其病情嚴重的情況是非吸煙者的1.4倍，而入深切治療部的機會亦是非吸煙者的2.4倍。

他說，部分人會認為吸食電子煙比傳統香煙的禍害低，強調此乃一個謬誤，並強烈反對任何電子煙或加熱煙產品，呼籲吸煙者可以盡快戒煙。

另外，香港吸煙與健康委員會今年以「疫境同行．無煙起步」為主題舉辦宣傳推廣活動，並鼓勵全港市民一同支持「無煙跑服日」，於今日響應穿跑服或運動服及多做運動，推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮。

醫管局於全港設有70間「無煙新天地」戒煙輔導服務中心，分布在香港島、九龍及新界的公立醫院及普通科門診診所。有意戒煙的市民可致電戒煙熱線2300 7272 / 1833 183查詢。

此外，現時東華三院、博愛醫院、醫管局及部分團體均設有戒煙服務：

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記者：郭詩詩