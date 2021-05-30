【曱甴出沒】天氣熱小強湧現好頭痕　網購紙箱易藏曱甴卵專家教3招對付

▲ 網購紙箱易藏曱甴卵，專家教對付曱甴的方法。

天氣炎熱，小強湧現，令人相當頭疼。港人經常網購，堆積的紙箱亦是曱甴藏身之所。有滅蟲專家提醒，市民收貨時有機會曱甴一家帶入屋，因為紙箱是牠們產卵地方之一，而白色的曱甴卵肉眼是很難察覺的。對付曱甴，不用殺蟲水還可用甚麼方法？

曾有網民淘寶後，經常發現家中有小強出沒。香港殺蟲業協會會長蔡炳然早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂可能在貨倉時已進入紙箱，但在紙箱內待孵化的蟑螂卵，肉眼難以察覺。「德國蟑螂」喜歡「窿窿罅罅」，蟑螂有機會依附在紙箱及舊報紙中，選擇在陰暗位置產卵，例如雪櫃後面、廚櫃縫隙及鋅盤下面，有時更會在紙箱內產卵。他建議，若用紙箱盛載貨物，最好在屋外拆箱，或拆箱後馬上把它丟棄。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，雌性「德國蟑螂」尾部有卵繭，當成熟時就產卵，即未孵化的蟑螂。即使是殺蟲藥，也未必可以殺死這些白色物體，故需殲滅所有蟑螂，才可杜絕蟑螂，以免不斷繁殖。至於殺蟲水能否有效殺蟲，則主要視乎其濃度。

趕絕小強的方法

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣