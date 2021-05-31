【全城戒煙】 5月31日世界無煙日 鼓勵全港市民支持「無煙跑服日」

▲ 聖公會聖雅各小學與「咪點我」以行動表態支持無煙健康生活。

5月31日為「世界無煙日」，世界衞生組織將2021年的主題訂為「承諾戒煙」(COMMIT TO QUIT)，旨在鼓勵全球吸煙人士於新冠肺炎下立即戒煙。香港吸煙與健康委員會(「委員會」)今年以「疫境同行．無煙起步」為主題舉辦宣傳推廣計劃，並鼓勵全港市民支持「無煙跑服日」，於5月31日響應穿跑服或運動服及多做運動，推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮，投入無煙健康生活。



根據世界衞生組織表示，使用煙草會增加2019冠狀病毒病重症及死亡的機會。長期吸煙會嚴重損害心臟機能，煙草中的尼古丁令膽固醇容易積聚於血管內，造成血管栓塞，亦令他們患上心臟病的機會比非吸煙人士高出兩至四倍。若不幸患上急性心肌梗塞，更不適宜或需要延遲接種新冠疫苗，待病情穩定後3至6個月後才可打針。



為陪伴吸煙者適應戒煙時帶來的退癮不適，委員會將展開一連串的宣傳推廣活動，分別推出吸煙人士及非吸煙人士的「健康起步日記」。除為吸煙人士提供七日有效對抗煙癮的貼士外，亦為非吸煙人士提供健康生活資訊及鼓勵他們支持身邊家人朋友戒煙。



另外，委員會亦將安排流動宣傳車及街站宣傳，於2021年6月期間走訪港九新界多區，聯同無煙代言人「咪點我」首次現身「砵」走煙癮及二手煙，向市民免費派發限量檸檬及無煙宣傳品。檸檬被稱為最佳天然戒煙法寶之一，含有豐富維他命C，有助刺激唾液分泌，不僅可以紓緩戒煙時常見的退癮徵狀，例如口乾、精神難集中等，亦增強免疫力，甚至有效預防骨質疏鬆。



適逢5月31日為「世界無煙日」，委員會號召各行各業的全港市民參與當日舉辦的「無煙跑服日」，可以穿著跑服或運動服上班上學，貼上「咪點我」無煙貼紙，以行動表態支持無煙生活及向二手煙說不，並鼓勵身邊吸煙人士於「無煙跑服日」開始戒除吸煙壞習慣，一齊做運動保持身體健康。

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責任編輯：羅嘉欣