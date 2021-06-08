【直資中學】傳統名校拔萃女書院盛產狀元　直資女校重視全人發展音樂運動稱霸

▲ 拔萃女書院位於油尖旺區。（陳靜儀攝 ）

位於油尖旺區的直資傳統名校拔萃女書院於1860年開始辦學，是香港歷史最悠久的學校之一，歷年來培育大批女精英。拔萃女書院（下稱女拔）與私立拔萃女小學結龍，中一開設5班，扣除從小學部直升的學生，每年對外招生的名額只有約60個。女拔學生在公開試的成績優異，過往曾出產11位DSE狀元，去年更罕有地誕生2名「文科狀元」，其中一位更是「超級狀元」，在數學延伸單元一（M1）考獲5**。

▲ 學校多年出產多位狀元。（陳靜儀攝 ）

傳統女校猛人輩出

女拔一直秉持追求卓越的辦學理念，學校有「五大支柱」，即是學業、體育、表演藝術、社會服務和靈性栽培，重視全人發展，希望學生在各方面都有所成長，充分發揮潛能。女拔校訓為「勵志揚善」，因該校前身為孤兒院，秉承關愛樂助的宗旨，學生皆積極支持慈善活動，並於校內、本地及外地的慈善機構參與義務工作。另外，女拔人才輩出，校友包括前運房局局長鄭汝樺、何超鳳、藝人莫文蔚及作家王迪詩等等。除了成績優異外，女拔亦重視學生的運動及音樂表現，學生於學界運動會及各項球賽常勝，甚至稱霸多年，音樂表現更揚威國際賽。

培養學生兩文三語

據《中學概覽》資料顯示，女拔校舍位於九龍佐敦道1號，該校重視兩文三語教學，以英語教學為主，初中除了中國語文、中國歷史及普通話以中文教學外，其他科目均以英文教授。高中除中國語文、中國文學、中國歷史及英國普通教育文憑高級程度考試中國語文外，其他均以英文教授。而且，學校提供全方位的英語學習環境，讓學習融入生活，學生能學以致用。

女拔的中三學生可選擇升讀高中課程，應考中學文憑考試（DSE），亦可於中五及中六選擇修讀「英國普通教育文憑高級程度考試」課程（GCE Advanced Level）。

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申請入讀中一須經過兩輪面試

女拔的甄選過程包括兩個階段，第一階段為甄選申請者之｢學生個人資料概覽」（50%），第二階段為面試及技能測試表現（50%）。校方將考慮申請人的學業成績及操行（25%）及學術性 / 非學術性的學習及體驗（校內或校外）（25%）。成功進入第二階段的申請人將獲校方派發申請表及安排面試，面試的甄選準則為理解能力、分析能力與應對表現（25%），及表達溝通和其他技能（25%）。

學校不參加中學學位分配辦法的統一派位，據學校網頁，該校2020/21年度中一至中六學費為均為$38,000，該校設有學費全免或減免3/4、1/2、1/4學費，有需要的學生可提出申請學費減免。

超大校舍佔地約13088平方米

校舍方面，佔地面積約13088平方米，校內有多項設施，包括大演奏廳、圖書館、小教堂、五個音樂練習室、多媒體製作中心、學生活動中心（戲劇及舞蹈排練室）、運動場、體育館、健身室、室內泳池、網球場及投球場等等。

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責任編輯︰王明芳