【裁定脫罪】涉隱瞞向妹夫公司採購逾200萬工程　中大主任等共3人涉公職失當脫罪

▲ 中大院務主任等共3人涉行為失當，今於區域法院被裁定罪名不成立。經濟日報資料圖片

香港中文大學伍宜孫書院院務主任涉沒有申報裝修及工程公司東主為其妹夫，並向對方公司批出中大的採購項目，其後工程公司東主涉以名下其他公司及假冒其他公司發出虛假報價單，串謀另外兩名中大書院職員以取得中大多個工程訂單，4人被控偽造文件、公職人員行為失當等9罪，其中3人經審訊後，今（28日）於區域法院被裁定罪名不成立，另一名被告梁祐誠早前承認串謀詐騙罪，今申請推翻認罪，法官押後至6月28日作決定。

法官裁決時指出，從證據得知，中大如有工程需緊急進行，有時候不會遵照程序行事，會以先開工後補報價單文件，先斬後奏的方式展開工程，此舉不能排除是中大商務組知悉並默許。法官又指，不能排除次被告因公務太繁忙，而未有意識到她與首被告為親戚關係，最終裁定3名被告全部罪名不成立。

涉案4名被告為「新生活創意設計廔」（新生活）公司東主彭兆衡（38歲）、中大伍宜孫書院院務主任李珮珊（43歲）、中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）以及中大善衡書院計劃協調員梁祐誠（36歲），首被告彭兆衡為次被告李珮珊的妹夫。

控方開案陳詞曾指，案件涉及中大的宿舍、食堂等近50項工程，涉及金額逾210萬元。

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記者：陳卓欣

