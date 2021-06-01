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【直資中學】創校兩世紀傳統男校英華書院　實行「一生一體藝」培育全能學生

中小學 10:00 2021/06/01

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英華書院創校逾200年，學業成績與體藝表現出眾，加上學費親民被喻為「平民直資」。

擁有悠久歷史的英華書院早在1818年創校，學生在學業成績和體藝方面表現出色，加上學費親民，一直深受家長歡迎並被喻為「平民直資」。學校著重全人發展，至今培育出不少知名校友，遍及各界。

英華書院為「一條龍」學校，龍校為英華小學。（英華書院FB圖片）

建校逾200年培育出多位人才

位於深水埗英華街1號的直資男校英華書院，在1818年於馬六甲成立，其後在1843年遷至香港。創校至今逾200年，英華書院大力發展全人教育，尤其著重學生在課外活動方面的發展，因此規定中一生均需要參與一項音樂或體育培訓計劃。學生可以因應個人能力及興趣，選擇不同音樂或體育項目專注發展。

多年來英華書院本著「一生一體藝」的教學理念，培育出多位遍及各界的專才，知名校友包括前財政司司長梁錦松、現任終審法院首席法官張舉能、著名歌手許冠傑、劍擊運動員張家朗等。

新學年減每班人數

根據校網資料，英華書院將在2021/22新學年，由每級5班調整至每級6班，每班由41人減至約34人，減低師生比例以提升教學質素。學校主要教學語言為英文，近年中一中國語文科由普教中改為粵教中。

書院在2007年落實「一條龍」辦學模式，龍校為英華小學。每年英華小學的畢業生約佔學校全級中一人數6成，但比例每年略有不同。根據中學概覽資料，英華書院取錄準則會按教育局成績次第、學業成績、課外活動、操行及態度，以及面試表現。

學費親民設獎學金和補助

英華書院2020/21年度學費為$22,288。為了協助有經濟需要的學生，英華書院設立直資學費資助計劃，在學費收入中預留百分之十作為獎助學金用途。合資格的學生，可獲得全額或半額學費補助；另外亦設「緊急財政資助」和獎學金供學生申請。

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據TOPick早前報道，英華書院早前已委任直資學校議會主席、現職港青基信書院校長陳狄安為新校長，接替將於8月卸任的鄭鈞傑，任期由9月1日生效。他表示會延續培養英華書院學生多方面發展，保持好成績。

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責任編輯︰王明芳

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