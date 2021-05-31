【父子時光】4孩爸爸送子女幼稚園畢業禮物　本地流浪環台單車遊爭取獨處時刻

▲ 4孩爸爸Jason決定都送子女幼稚園畢業禮物，已先後送兩兒環台單車14天遊及本地流浪10天。

「兩個就夠晒數」，現時香港爸媽大多生一個起兩個止，四孩圍著你氹氹轉，究竟是四倍的重擔抑或是四倍的幸福？育有2至8歲四孩的紀曉瑋（Jason）直言很幸福，幸福感更是多於四倍。他對每名仔女都一視同仁，承諾當每個孩子幼稚園畢業時，皆送上獨一無二、只屬父子/女倆的「限定禮物」——一趟見證彼此成長的獨處時光。

四孩子自組playgroup

4名小朋友總動員一起來到沙田的平衡車公園，8歲大哥「立人」跟6歲弟弟「知行」，2兄弟一馬當先戴上頭盔衝入場內踩車，4歲「心因」細心地扶著2歲妹妹「欣同」慢慢踩平衡車，四兄弟姊妹猶如上興趣班。四孩爸爸紀曉瑋（Jason）樂見孩子開心熱鬧地玩耍︰

四孩子似一個小型幼稚園playgroup，可能年紀相距近，他們自己會排解紛爭，相親相愛，譬如妹妹跌倒，阿哥家姐立即衝前扶著她。

▲ 80後紀曉瑋（Jason）跟太太育有2歲至8歲四孩。（黃建輝攝）

現今香港四孩或以上家庭並不多，Jason跟太太一直喜歡小朋友，計劃生育至少兩孩，可是要成為四孩爸媽，的確曾憂心會吃力。

初時覺得4個是否等於我湊1個乘4倍的心力，發覺又不是，他們會互相扶持，細佬妹會學家姐阿哥，有時我不需要重複多次去教，弟妹可以從阿哥家姐身上學。例如刷牙去廁所一些習慣，甚至學踩單車，自自然然學懂。

▲ 每一位子女都是Jason的心肝寶貝。（受訪者提供）

著重童年玩樂體驗成長

孩子花費多，交學費要交4份，生活多方面多少都有壓力，Jason決定取捨，不用養1、2個小朋友的方法給他們學很多興趣班，反著重多些非物質的享受及玩樂。

我們不是很催谷型的家長，學習成長不只是此1、2年的事，我們很著重童年階段的價值觀的培養。

▲ 兩兄弟較好動活動，家姐非常照顧妹妹，細囡很愛黏著爸媽。（黃建輝攝）

Jason提及很多事都由大哥立人帶領，「他幾獨立、很照顧細佬妹，自自然然細佬妹都會跟佢。」大哥早在2019年5月幼稚園畢業前，即疫情前，跟爸爸一起赴台灣14來，2人踏單車環台。

父子環台14天單車遊

熱愛做運動、是JollyMap兒童單車與平衡車專門店創辦人的Jason，將踏單車的興趣化為事業，孩子在爸爸的耳濡目染下，也學會踏單車，兄弟更有參加小鐵人比賽、玩山地單車等。在疫情前，當時6歲大仔幼稚園畢業，爸爸計劃跟他二人環台14天單車遊。

他回想只訂了頭尾2日的機票及酒店，其他都沒有訂，視乎踩到邊就去到邊，周圍找住宿及食物。立人自己踩單車，爸爸的單車有裝置尾架，有時候路面狀況危險些，或兒子體力應付不到，就勾上去拉著他一起踩。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

兩父子在淡水開始，逆時針去高雄，再由墾丁往台東、花蓮，再回台北。當中遇到挫折，第一天兩父子要在條高速公路旁邊換呔，爸爸踩了2日腳痛，膝蓋痛到起不到步，需大仔幫忙推。

所有問題都是兩父子自己解決，加上是一個全新的陌生環境，無論住的地方、食物、言語等，對他來說都很有新鮮感。他開放了自己的官感，在旅程當中，明顯成長了很多，提升在逆境解決問題的能力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

重視孩子珍惜獨處時光

Jason的事業是銷售兒童用品，亦會舉辦兒童平衡車等活動，「自己的事業就是帶給小朋友一個快樂的童年，無理由忽略自己的孩子」他主張親力親為進行親職教育。同時已決定都會為每位子女送上幼稚園畢業禮物。加上，不想任何一位孩子感到「因有幾個兄弟姊妹而受忽略」，希望他們感受到重視，禮物一定是父子/女二人獨處。

難得有十多天2人共處，可建立深厚關係、互相扶持，亦可讓小朋友見到我真實的一面，爸爸都有挫折、有累的時候。

與二仔本地流浪10天遊

二仔知行於今年幼稚園畢業，受疫情影響不能出國，Jason決定與他來一趟10日的畢業流浪 「天涯海角遊」，去勻香港各角落盡頭，包括南面蒲台島、西面的大澳與鳳凰山、最高山峰大帽山、東面的東平洲等。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

背著30L背囊在無水無電蒲台島露營、跟村民收集昆布與釣墨魚、在鳳凰山看日出、入住大澳少林武術文化中心、大帽山露營野豬奇遇等流浪經歷，以上均成為了父子的珍貴及獨有的回憶。

▲ Jason樂當4孩爸爸，幸福之感難以言喻。（文子健攝）

兩女兒又會跟哥哥一樣去辛苦練歷呢？現時言之尚早，Jason表示每人的特質不一樣，女兒確實會較黏著他，兩兒活潑好動些，但他不會因而框限子女，同樣以小朋友為中心作育兒原則，給孩子時間及空間建立其自主學習動機。他堅信︰

一個豐盛的人生來自你豐富的經歷，有些事不是說教可以代替到，要爸媽跟孩子共同經歷。我好幸福，享受見證孩子成長，每日活在當下面對挑戰。

▲ 沙田新城市廣場1期3樓戶外平台設有8000呎的戶外常設平衡車公園，小朋友可自攜私家平衡車入內玩，又或租借平衡車及保護裝備入內玩亦可。（相關商場提供）

同場加映︰帶4歲女行山走過超過40條山徑 領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者︰顏紫燕

場地︰Balance Bike Park@New Town Plaza