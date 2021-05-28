【疫苗接種】科大下月安排到校接種鼓勵師生打針或兩周一檢　違者面臨紀律處分禁進入校園

▲ 科技大學今日（28日）向師生發電郵公布新學年疫苗接種及定期檢測要求詳情，違者將面臨紀律處分。（資料圖片）

兩間大學上周已公布要求全體師生須於新學年前接種新冠疫苗或定期檢測，其中科技大學今日（28日）公布，鑑於9月將恢復面授課及疫情不可預測，故「鼓勵」全體師生及定期到校工作承辦商員工完成接種疫苗，否則須自費每兩周一檢，有關要求將於8月中生效，校方亦將於下月起安排兩輪到校接種計劃。校方強調做法「既合適、合理亦合法」，不遵從者會先後獲校方發出「提示」及「警告」，若情況持續，將面臨紀律處分，禁止進入大學校園及設施。

疫苗接種或定期檢測要求8月中生效 科大：做法合適合理合法

至少5間大學已公布要求全體師生或宿生須於新學年前接種新冠疫苗或定期檢測，其中科大及理大已於上周五（21日）公布安排適用於全體師生。科大今再向師生發電郵，解釋推行有關措施的唯一原因，是希望讓校園回復最佳協作環境，儘管目前本地新冠肺炎病例保持在低水平，認為有關措施仍是必須的，因疫情發展不可預測、邊境重開或引致疫情波動，以及大學將於9月起恢復面授課堂與研究合作，強調做法「具科學理據」、「既合適、合理亦合法」，並在尊重個人選擇和承擔公共衛生責任之間取得平衡。

校方同時在官網以問答形式公布細節，綜合校方公布資訊，有關疫苗接種及定期檢測要求將於8月中起生效，適用於所有學生、教職員及定期到校工作的承辦商員工，但訪客如校友等人則毋須遵從。大學將於8月中旬推出網上匯報系統，供大學成員提交個人疫苗接種或檢測記錄，大學保健中心會協助管理大學成員提交的接種及檢測記錄，並將按私隱法例要求處理相關資料。

違者將遭校方警告 若情況持續將禁止進入校園

校方指，如成員未有跟從安排，大學會先向其發出提示通知，後作警告；如情況持續，大學會採取紀律行動，包括被禁止進入大學校園和設施，包括課室、圖書館及體育設施等。

至於完成疫苗接種者會否獲優先分配宿位，或只完成檢測者使用大學設施的權利會否受限？校方稱，完成接種疫苗與否，並非分配宿位的考慮因素，而校方已完成下學期宿位分配；至於完成接種疫苗及接受定期測試者，使用大學設施或服務時可享相同待遇。

6月起推兩輪校內疫苗接種服務

大學將透過6至7月推出兩輪校內接種服務，以及社區疫苗接種中心，鼓勵所有成員盡量於8月1日或以前完成接種第2劑疫苗，以便於新學期開始前能產生足夠抗體。校內疫苗接種計劃適用於所有大學成員，包括教職員家屬、其家庭傭工，以及在校內提供常規服務的承辦商員工等，同時提供復必泰及科興疫苗。首輪校內接種時間暫定6月23日（第1劑復必泰）和24日（第1劑科興），以及7月21日（第2劑復必泰）和22日（第2劑科興），大學亦將為在上述時間後抵港的學生作特別安排。

校方亦建議有健康考慮的人士，先徵詢大學保健中心醫生或其家庭醫生意見，若在接種疫苗後感到不適，可根據現存政策享有病假。

拒絕接種者須自費兩周一檢 醫生文件證不適宜接種者方可獲資助

對於具備醫生文件、證明因健康原因而不適合接種疫苗的成員，大學將為其定期檢測提供資助；因其他原因而選擇不接種的人士，則須自費進行每兩周一次的檢測。倘有經濟困難的學生選擇進行定期檢測，可申請大學COVID-19學生援助基金；屬薪酬級別1及2級的員工，亦符合申請資格。

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記者：馮琪雅