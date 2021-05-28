【商業詐騙】涉偷用他人資料到銀行開戶並申請貸款　警拘3人涉款320萬

▲ 警方商業罪案調查科經調查後鎖定一個詐騙集團，並在昨日（27日）清晨展開拘捕行動，於粉嶺及天水圍共拘捕3名男子。（黃傑偉攝）

警方近日接獲3間本地銀行，包括一間虛擬銀行報警求助，懷疑有人使用偽造身份證明文件開立賬戶，以用作申請個人貸款及信用卡戶口。警方商業罪案調查科經調查後鎖定一個詐騙集團，並在昨日（27日）清晨展開拘捕行動，於粉嶺及天水圍共拘捕3名男子，３人現正扣留調查，其中2人會於明日（29日）在觀塘裁判法院提堂。 警方指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。

即看案件內容：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

３名被拘捕人士年齡介乎34至46歲， 涉嫌行使偽造文件詐騙及製造偽鈔等罪名，行動期間檢鑊可製造偽造文件工具、偽造身份證、偽鈔、屬於他人身份證及銀行文件等。

警方調查後發現於去年11月至今年4月，該犯罪集團以不法手段盜取多人身份證明文件資料，包括盜取客戶信件及月結單等，其後利用所得失真實資料套上犯罪集團成員相片，再到本地3間銀行開立帳戶， 期間犯罪集團成功5次開立帳戶，並嘗試申請私人貸款及開立信用卡戶口，或以該等會戶口清洗黑錢， 集團而該等手法成功騙取30萬元，連同企圖詐騙牽涉金額達320萬元。

警方呼籲市民要好好保管個人資料，不要輕易將個人資料給予陌生人，以免招致損失。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉