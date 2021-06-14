【海洋保育】余曉彤完成55km香港環島跑　Hidy身教女兒：望她懂得感受世界

▲ 曾為新8模成員的余曉彤（Hidy）為海洋保育完成了55km香港環島跑。

一向注重健康及環保的靚媽余曉彤（Hidy），早前完成了55km香港環島跑，為保護海洋出一分力。余曉彤接受TOPick訪問分享是次環島跑的感受，Hidy女兒年紀小小也被感染，既熱愛大自然且喜歡執垃圾。

【好人好事】潛水教練余曉彤海底清鬼網執垃圾 靚媽Hidy帶5歲女兒齊保育海洋

▲ （受訪者提供）

余曉彤挑戰環島跑

完成環島跑後的Hidy坦言：「緊張、興奮，但同時亦很擔心及憂慮，環島跑對我來說是一項有數層意義的挑戰。香港並非很大，但能用雙腿去跑畢一個圈，也是而要付出很多方可完成。」

本身為越野跑手的Hidy指跑山和跑路很不同，「無論是肌肉的分佈或轉換，甚至乎是路況或心態上是很不同的，今次多一個層面——為海洋發聲，很喜歡這概念。」

她續指：「花了一個月時間去準備，這次的挑戰是希望大家能團結地為海洋去做一件事。」

【女人自強】無悔當單親媽媽獨力湊大3子女 67歲盧宛茵苦盡甘來享受單身湊孫樂

余曉彤把握演出機會

對於被外界指重投娛樂圈，Hidy回應：「我想我沒有離開過，且沒有野心覺得一定要得到甚麼位置。從小到大都是一個比較隨心所欲的人，只要自己開心便會覺得很值得並很努力去做。」

她慶幸仍然有機會，「有人跟我說想用我或需要我，我一定會做好它，這是我的方向，盡力而已。有時會覺得24小時也不夠用，不過盡量去平衡，未來也會有很多新發展。」

▲ （受訪者提供）

兼顧家庭與事業

已為人母的Hidy需要同時兼顧家庭和事業，「不止是時間還有心靈，其實也要懂得去分配，還需要建立自己，以前的玩樂已沒有了，餘下的時間都是放在家庭和工作上。」

Hidy我很少以單親媽媽去形容自己，「既然是自己所選的路，那就是自己想走的路。我覺得不辛苦，反而是一個新方向令我更能找到自己。我跟前夫的關係，其實結束也是想對方好的，希望大家有自己的幸福。」

Hidy和前夫都很愛錫女兒，她指：「大家都會分工合作去做這事，這段關係結束也不會令女兒失去了其中一邊的愛，這是大家給對方的承諾，好好處理這段感情，對小朋友負上責任及給她幸福。」

▲ （受訪者提供）

育兒心得

Hidy和女兒會視大家為Best Friend，「我們會跟對方分享最美好的事情，告知對方做得不好的地方，相處得很開心、舒服。」

她透露：「我們每天也會聊天，在她小時候曾跟她說『Talk to me.』，她現在也會跟我說『Talk to me.』每天都會傾談10分鐘，Quality Time比跟她相處有多時間更重要，將相處時間變得更寶貴，會是有質素的相處。」

Hidy的女兒很受她影響，「她也熱愛運動、大自然，以及是喜歡執垃圾的小朋友。我希望她能成為一個懂得感受世界的小朋友，這很重要的。」

記者：梁樂欣

同場加映：葉蒨文專訪