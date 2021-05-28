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民建聯議員收電子支付平台可疑短訊　倡盡快起底刑事化

政治 19:28 2021/05/28

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民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌及劉國勳收到來自payme的可疑驗證碼短訊。（尹櫻霖攝）

民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌及劉國勳表示，日前分別收到來自電子支付平台payme的可疑驗證碼短訊。葛珮帆認為，事件或與他們三人的個人資料外洩有關，促請當局盡快將「起底」罪行刑事化。

葛珮帆表示，她從未申請有關電子支付平台服務，事件發生後，已隨即向金管局反映有關事件，今天稍後會就事件報案。就民建聯三名議員同時收到可疑短訊，她認為事件可疑，質疑是有組織行為，並與三人早前被起底有關，反映現時起底問題嚴重，認為港府要盡快「起底」刑事化。

她指，她上周日（23日）收到有關短訊後，便馬上致電銀行查詢相關短訊事宜，惟有關銀行5天後才向其發出道歉短訊，並證實短訊由該銀行發出，她批評曾有職員向其索取驗證碼信息，形容有關舉動荒謬。

陳恒鑌就指，他日前收到短訊後，隨即有自稱payme的職員致電予他，唯該人無法證實其銀行職員身份後，便馬上掛掉電話。他認為相關銀行要為payme服務作加密，警方亦要處理事件，防止市民誤墜騙案。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者︰尹櫻霖

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