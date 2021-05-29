【結婚大晒】只准著中碼裙迫捐款贊助蜜月　極品新娘6大麻煩要求嚇走伴娘

▲ 美國一名新娘只准伴娘著中碼裙，又迫她們捐款贊助蜜月。

結婚是人生大事，新娘都想以最美的一面示人，更不少得伴娘姊妹團陪出嫁。美國一名新娘只准伴娘著中碼裙，如果穿不下中碼，建議她們去健身減肥，又迫她們捐款贊助蜜月，還對她們的髮型、指甲等諸多要求。有伴娘受不了這些麻煩要求，決定退出姊妹團。

建議穿不下中碼去減肥

據英國《都市報》報道，美國一名女網民近日在網上討論區「Reddit」發文，表示將於12月結婚的表哥邀請她擔任未婚妻的伴娘，她答應了。其後她收到新娘傳來的訊息，先歡迎她加入姊妹團，也提及很高興嫁給她夢寐以求的男人，繼而進入正題，先提出以下5大要求︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

她在訊息抱歉似乎有很多要求，但認為這是一個特別的日子，只想如她想像般進行婚禮，更請伴娘尊重她，希望彼此能在當中度過一段美好的時光。

退出仍被索蜜月贊助費

不過，新娘最後提出一個要求，就是希望伴娘姊妹團各捐款500美元（約4,000港元），贊助她的夏威夷蜜月之旅。

發文的伴娘決定退出姊妹團，因為「我著12號（大碼），不打算在12月之前降到8號（中碼）。」新娘為她退出姊妹團感到難過，知道她生孩子後仍未能成功減磅，但對方仍然要求她贊助蜜月旅費。

她後來更新稱，新娘發現她在網上分享這件事，於是把她踢出婚禮邀請名單，而且在所有社交媒體都封鎖了她。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳