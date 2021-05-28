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【走私香煙】海關檢獲近20年來最大宗走私香煙案　檢獲共約3300萬支市值約9000萬元

社會 19:45 2021/05/28

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香港海關昨日（27日）進行反私煙行動，在元朗和上水檢獲共約3300萬支私煙，估計市值約9,000萬元，應課稅值約6,300萬元。（曾秋文攝）

海關檢獲近20年來最大宗走私香煙案。香港海關昨日（27日）進行反私煙行動，在元朗和上水檢獲共約3,300萬支私煙，估計市值約9,000萬元，應課稅值約6,300萬元。

即看案件詳情：

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海關稅收罪案調查科監督李海文表示，昨日（27日）於上水寶運路和流浮山屏廈路截查2輛貨櫃車，在2貨櫃中共檢獲2,200萬支私煙，其後再在屏廈路一貨櫃場中截查另一輛貨櫃車，檢獲1,100萬支私煙，市值約9,000萬元，應課稅值約6,300萬元，行動中拘捕3名本地男子，年齡介乎49歲至64歲，相信該批貨櫃從水路來港，暫時存放在流浮山貨櫃場內，私煙集團待時機成熟再將私煙運往不同地點或轉運其他國家。

海關指出，疫情影響下，全球物流鏈嚴重受影響，由過去陸路轉為水路，過往「螞蟻搬家」式的去私香煙不再發生。但因水路要顧及船期和船運位置等配套，為私煙有充足供應，私梟會增加每次走私的數量，如成功運抵本港，會用物流和貨櫃場，或租用偏遠地方的鐵皮屋，將私煙入倉，等候適當時間出貨。

在過去5個月，海關共檢獲1億8600萬支私煙，涉及稅款3億6000萬元，是去年全年檢獲的2億500萬支私煙的9成。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

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