【病人私隱】港大醫學院研究員涉巡房手術擅影相上載病人照片　瑪麗及港大展開調查

▲ 港大醫學院矯形及創傷外科學系研究員涉未經許可拍照及上載至社交平台。（資料圖片）

瑪麗醫院今日（28日）公布一宗不當處理病人資料事件。一名隸屬港大醫學院矯形及創傷外科學系的研究員，於本月17日隨部門於本院巡房及觀摩手術，期間未經許可拍照，並於2日後在社交平台發布其中六張攝於病房及手術室的照片，當中一張攝有醫院院7名病人姓名、身份證號碼、性別、年齡及手術基本資料的文件。該名研究員翌日刪除帖文。

院方在本月26日獲悉事件，並即時與港大醫學院聯繫，院方與醫學院代表亦隨即安排與該名研究員及其指導教授會面了解詳情，並即場監督研究員刪除手機內全數13張未經許可拍攝的圖像。

院方對事件表示關注，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並向香港個人資料私隱專員公署報告。本院已聯絡全部受影響病人披露事件，而因應事件，院方已提醒港大醫學院職員及研究員必須謹慎處理本院病人的個人資料及遵守相關指引，並提供有關培訓，避免同類事件再次發生。院方將與港大醫學院成立聯合小組調查此事。

港大醫學院回覆Topick記者指，將成立特別專案小組調查事件，並根據調查結果，按照香港大學的人力資源程序，採取適當的跟進行動，包括處分。港大醫學院已即時禁止該名研究員進入任何臨床範圍，以及接觸一切臨床資料。

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記者：曾卓鋒