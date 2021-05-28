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立法會議員應具備何資格？　葉劉︰起碼讀過大學識英文

政治 20:00 2021/05/28

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新一屆立法會議席，將由現時70席增至90席。（資料圖片）

立法會通過修改香港選舉制度，新一屆立法會亦將由現時70席增至90席。而在新增40席選委會議席下，政圈預料新一屆議會組成將大洗牌，將有許多建制新人入閘。對此，新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今日（28日)就提出門檻，認為參選的議員應要有一定知識水平，至少「讀過大學、識英文」。

至2008年起已擔任立法會議員的葉劉淑儀，今日出席電台節目時指，相信未來會有很多人有意加入下屆立法會，料競爭會比以往激烈，但認為下屆立法會須處理許多複雜議題，參選的議員「最基本是要拿出時間、精力、心力」。她指，以往有部分議員不到下午三點不露面、不發言、不提問，亦無議題辯論，認為中央既然希望香港有個高水平、高效能議會，有關問題將來不應再發生。

另外，葉劉又希望議員可以具備一定知識水平、理性分析不同議案，「起碼讀過大學、起碼要識英文啦」。她解釋，香港為國際城市，立法會亦有聯絡委員會，議員有責任加強對外的宣傳，化解外國對香港的誤會，認為選委會總召集人，未來應開會商討提名準則。

提到特首選舉，葉劉相信，明年選舉將有更大競爭，形容這是好事。她亦贊成，資格審查委員會加入非官守成員，因應屆特首及主要官員均有條件參選，「無理由只由下屬審查上司或同事」，而資審會的成員必須包括非官員、無政黨背景，確保委員會可獨立地審查參選人士，但她認為即使人數不多，亦可發揮監察作用。
 

撰文 : 傅流螢

選舉 葉劉淑儀 特首選舉 立法會 新民黨 大學

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