【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種

▲ 信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎。（陳國峰攝）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團今日(28日)宣布，共同送出觀塘凱滙一個全新單位，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。有已接種疫苗的市民直言感到興趣，即使機會渺茫亦會第一時間參加；惟另有市民則指不會因為商送豪宅而接種。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。詳情請見【下一頁】

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已接種兩劑復必泰疫苗的鄧小姐直言，見到報道有豪宅送感得很興奮，亦覺得很有噱頭；更反問記者可否合資格抽獎，直指雖然機會渺茫，仍然會一試碰下運氣，會第一時間參加。

仍未接種的黃先生表示，今日聽到很多人討論抽獎送豪宅的消息，自己還沒有打疫苗，亦不會因為發展商送豪宅而趕快去打針。他表示原定下個月底才考慮去接種，待更多數據出來安心些，加上有百幾萬人已打疫苗，又指就算抽獎亦十分渺茫，不會因為送樓就即時去打針。

另一名黃先生則形容打針送豪宅難以置信，認為是政府為「谷針」，暗地叫發展商送樓吸引市民；又指自己和家人都沒有接種疫苗，因為對科興及復必泰都沒有信心，不會因為有豪宅而趕快去打針，認為最緊要政府拿出數據確保疫苗安全。

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記者：曾秋文