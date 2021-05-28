  • 30°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 23:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業行動】30名可口可樂營業部員工罷工抗議　不滿新薪酬方案變相大幅減薪

社會 22:09 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

太古可口可樂營業部職員罷工。

太古飲料(香港)職工總會成員今早(28日)進行工業行動，約30名員工在太古汽水廠外罷工靜坐抗議，批評太古可口可樂提出新的薪酬方案，促使員工變相減薪，指公司仍有可觀營業額，要求資方維持原有薪酬機制或提供優厚的離職方案。太古可口可樂回覆表示，經過多次溝通後已應要求，在薪酬方案上作出多項調整，讓同事有足夠時間適應制度轉變；亦設三個月適應期，期間新舊制度並行，讓員工更快適應及理解新制度，並承諾會在適應期後再作檢討。

工會指，新方案下，營業部員工底薪會設1.7萬元上限，並大幅調低佣金水平，估計新方案下營業部員工會減薪3,000至1萬元不等，而原本的佣金制度會刪走，改為需員工達到銷售量指標，並與公司營運成本掛勾，員工因此不能接受。工會又指，得悉資方於通告中列明如員工不接受方案，將會於今日直接解僱員工。

太古可口可樂回覆表示，連月來透過多番溝通，已向員工及工會代表清楚闡釋相關薪酬方案內容。經過與相關員工及工會代表多次溝通後，公司已應其要求，在薪酬方案上作出多項調整，讓同事有足夠時間適應制度轉變；亦設三個月適應期，期間新舊制度並行，讓員工更快適應及理解新制度，並承諾會在適應期後再作檢討。該公司又強調，將繼續與員工及工會保持密切溝通，以了解員工訴求及爭取其支持。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

 

相關文章

【病人私隱】港大醫學院研究員涉巡房手術擅影相上載病人照片　瑪麗及港大展開調查
今日 20:06
【病人私隱】港大醫學院研究員涉巡房手術擅影相上載病人照片　瑪麗及港大展開調查
立法會議員應具備何資格？　葉劉︰起碼讀過大學識英文
今日 20:00
立法會議員應具備何資格？　葉劉︰起碼讀過大學識英文
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
今日 22:02
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種

你可能感興趣

【病人私隱】港大醫學院研究員涉巡房手術擅影相上載病人照片　瑪麗及港大展開調查
今日 20:06
【病人私隱】港大醫學院研究員涉巡房手術擅影相上載病人照片　瑪麗及港大展開調查
立法會議員應具備何資格？　葉劉︰起碼讀過大學識英文
今日 20:00
立法會議員應具備何資格？　葉劉︰起碼讀過大學識英文
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
今日 22:02
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
銷售 營業額 罷工 經濟 太古 汽水

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy