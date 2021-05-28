【工業行動】30名可口可樂營業部員工罷工抗議　不滿新薪酬方案變相大幅減薪

▲ 太古可口可樂營業部職員罷工。

太古飲料(香港)職工總會成員今早(28日)進行工業行動，約30名員工在太古汽水廠外罷工靜坐抗議，批評太古可口可樂提出新的薪酬方案，促使員工變相減薪，指公司仍有可觀營業額，要求資方維持原有薪酬機制或提供優厚的離職方案。太古可口可樂回覆表示，經過多次溝通後已應要求，在薪酬方案上作出多項調整，讓同事有足夠時間適應制度轉變；亦設三個月適應期，期間新舊制度並行，讓員工更快適應及理解新制度，並承諾會在適應期後再作檢討。

工會指，新方案下，營業部員工底薪會設1.7萬元上限，並大幅調低佣金水平，估計新方案下營業部員工會減薪3,000至1萬元不等，而原本的佣金制度會刪走，改為需員工達到銷售量指標，並與公司營運成本掛勾，員工因此不能接受。工會又指，得悉資方於通告中列明如員工不接受方案，將會於今日直接解僱員工。



太古可口可樂回覆表示，連月來透過多番溝通，已向員工及工會代表清楚闡釋相關薪酬方案內容。經過與相關員工及工會代表多次溝通後，公司已應其要求，在薪酬方案上作出多項調整，讓同事有足夠時間適應制度轉變；亦設三個月適應期，期間新舊制度並行，讓員工更快適應及理解新制度，並承諾會在適應期後再作檢討。該公司又強調，將繼續與員工及工會保持密切溝通，以了解員工訴求及爭取其支持。

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責任編輯：蘇文軒