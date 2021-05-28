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【選舉制度】駐港特派員公署稱修例維護憲制秩序　斥有外國政客惡意詆毀

政治 22:10 2021/05/28

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立法會昨日通過，修改選舉制度的條例草案後，有外國政客表達關注。外交部駐港公署表示，有關政客無視國際法及國際關係基本準則，對此強烈不滿及堅決反對。

外交部駐港公署發言人表示，修例獲得通過，維護了香港憲制秩序，以愛國者為主體的港人治港落到實處，有力保障香港永久性居民的選舉權及被選舉權，合理合法、正當必要，得民心順民意，將助力香港開創發展繁榮的新篇章，推動一國兩制進入行穩致遠的歷史新階段。

發言人又批評，有外國政客無視港區國安法及完善選舉制度，對香港社會帶來的積極成效，亦無視自身人權劣跡及各種制度弊病，是一再打着民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務，再次暴露出唯我獨尊的霸權主義本性，以及唯恐香港不亂的險惡用心，促請有關國家政客，停止為反中亂港分子撑腰打氣，停止插手香港事務和中國內政，又強調任何外部干預，都動搖不了維護國家主權、安全與發展利益的堅定決心，阻撓不了全面準確貫徹落實一國兩制的堅定意志，也改變不了香港由亂到治、由治及興的歷史大勢。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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