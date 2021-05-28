【10.1集結案】消息指法官胡雅文判刑後接電話恐嚇

前年10月1日遊行非法集結案今日（28日）在區域法院判刑；消息指，主審案件的區域法院法官胡雅文在判刑後，在辦公室接到數個恐嚇電話，由警方重案組接手調查。

律政司晚上發表聲明回應指，法官行使司法權力時，必嚴格依據法律和證據處理案件。《基本法》第85條列明香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官因履行司法職能而被人恐嚇，特區政府必定嚴正執法，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的惡行，警方會嚴肅跟進，將不法分子繩之於法。

根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁五年。任何人都不應以身試法。

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，就前年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行認罪，押後至今日判刑。案中10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，被判監14至18個月，其中單仲偕及蔡耀昌獲判緩刑。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒