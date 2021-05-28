阿佘生日收偶像張曼玉祝福　佘詩曼接528枝玫瑰感動爆喊

▲ 佘詩曼為生日禮物感動。

今日（5月28日）是視后佘詩曼生日！身在上海工作的阿佘，雖然未能同閨蜜姐妹慶祝，但不愁寂寞；日前經理人與粉絲們設下計中計，精心部署驚喜生日派對，阿佘在毫無心理準備下，收到驚喜即場感動爆喊。

經理人預早設局，向阿佘表示安排了一個媒體拍攝，為了做到零破綻，事前更安排阿佘綵排了45分鐘。正當阿佘準備十足，推門進場時，赫見一眾粉絲歡呼起哄，並送上528枝玫瑰的一刻，讓她流出感動眼涙。

▲ 粉絲送上驚喜。

阿佘説起時仍難掩興奮：「我真的零防備下，surprise到我，好多謝經理人同粉絲設這個局，花了好多心思，去製造既感人又驚喜環節，第一次收到五百幾枝花，很久未試過喜極而泣，他們所造的一切令我感到好幸福。」

阿佘向來人靚心善，今次更將「好運」跟更多人分享，將收到花跟一眾鄰居共享。「我是愛花之人，但屋企根本沒這麼多花樽，但又不捨得丟掉，突然想起可以同鄰居分享，助理在group chat 一問反應非常踴躍，所以在party後我就充當『花女』，逐家逐戶去派花，希望大家都分享到祝福同好運。」

▲ 佘詩曼日前收到張曼玉祝福。

阿佘除為助手年年慶祝生日，今年更為跟了她十年的化妝師送驚喜，特意訂造一個十年紀念牌，還送了一隻Rolex 錶，化妝師當場感動爆喊。「當日我單人匹馬出來（離開電視台），化妝師好勇敢好有信心跟我出來跑，十年時間，我都好開心可以給這個驚喜。」

此外，阿佘在社交平台上載收到偶像張曼玉送上生日卡及禮物，頓時由大眾偶像變身成為小Fans。「 我真的開心到成晚瞓不著，不斷研究她的字體，包裝全部都好有taste，作為小Fans收到生日禮物，真係好快樂好sweet ，啓發到我更加要愛錫fans！」