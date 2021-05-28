  • 32°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 12:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿佘生日收偶像張曼玉祝福　佘詩曼接528枝玫瑰感動爆喊

娛樂 16:15 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

佘詩曼為生日禮物感動。

今日（5月28日）是視后佘詩曼生日！身在上海工作的阿佘，雖然未能同閨蜜姐妹慶祝，但不愁寂寞；日前經理人與粉絲們設下計中計，精心部署驚喜生日派對，阿佘在毫無心理準備下，收到驚喜即場感動爆喊。

經理人預早設局，向阿佘表示安排了一個媒體拍攝，為了做到零破綻，事前更安排阿佘綵排了45分鐘。正當阿佘準備十足，推門進場時，赫見一眾粉絲歡呼起哄，並送上528枝玫瑰的一刻，讓她流出感動眼涙。

粉絲送上驚喜。

阿佘説起時仍難掩興奮：「我真的零防備下，surprise到我，好多謝經理人同粉絲設這個局，花了好多心思，去製造既感人又驚喜環節，第一次收到五百幾枝花，很久未試過喜極而泣，他們所造的一切令我感到好幸福。」

阿佘向來人靚心善，今次更將「好運」跟更多人分享，將收到花跟一眾鄰居共享。「我是愛花之人，但屋企根本沒這麼多花樽，但又不捨得丟掉，突然想起可以同鄰居分享，助理在group chat 一問反應非常踴躍，所以在party後我就充當『花女』，逐家逐戶去派花，希望大家都分享到祝福同好運。」

佘詩曼日前收到張曼玉祝福。

阿佘除為助手年年慶祝生日，今年更為跟了她十年的化妝師送驚喜，特意訂造一個十年紀念牌，還送了一隻Rolex 錶，化妝師當場感動爆喊。「當日我單人匹馬出來（離開電視台），化妝師好勇敢好有信心跟我出來跑，十年時間，我都好開心可以給這個驚喜。」

此外，阿佘在社交平台上載收到偶像張曼玉送上生日卡及禮物，頓時由大眾偶像變身成為小Fans。「 我真的開心到成晚瞓不著，不斷研究她的字體，包裝全部都好有taste，作為小Fans收到生日禮物，真係好快樂好sweet ，啓發到我更加要愛錫fans！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金枝慾孽】黎姿佘詩曼粉碎不和傳言　阿佘GiGi重聚合照勾起集體回憶
16:56 2021/03/01
【金枝慾孽】黎姿佘詩曼粉碎不和傳言　阿佘GiGi重聚合照勾起集體回憶
【我的女神】拍《金枝慾孽》暗戀佘詩曼　戴耀明想娶阿佘：好掛住你
17:10 2021/04/25
【我的女神】拍《金枝慾孽》暗戀佘詩曼　戴耀明想娶阿佘：好掛住你
【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】
11:18 2021/05/13
【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】

你可能感興趣

【金枝慾孽】黎姿佘詩曼粉碎不和傳言　阿佘GiGi重聚合照勾起集體回憶
16:56 2021/03/01
【金枝慾孽】黎姿佘詩曼粉碎不和傳言　阿佘GiGi重聚合照勾起集體回憶
【我的女神】拍《金枝慾孽》暗戀佘詩曼　戴耀明想娶阿佘：好掛住你
17:10 2021/04/25
【我的女神】拍《金枝慾孽》暗戀佘詩曼　戴耀明想娶阿佘：好掛住你
【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】
11:18 2021/05/13
【好聲好戲】謝嘉怡半鹹淡廣東話挑戰急速對白　靠死背拼音憑努力打動評判【有片】
佘詩曼 張曼玉 演員 TVB

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶