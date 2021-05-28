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【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫

社會 22:39 2021/05/28

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政府已為市民接種共約2,286,200劑疫苗。

新冠疫苗接種計劃持續，今日（28日）踏入第92日。政府已為市民接種共約2,286,200劑疫苗，當中約1,319,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約567,900名接種科興疫苗，約751,800名接種復必泰疫苗；約966,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約419,700名接種科興疫苗，約546,800名接種復必泰疫苗。
 
截至今日晚上8時的過去24小時，約有35,800名市民接種了疫苗和約25,600名市民在網上預約接種疫苗，約有7,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,000人在社區疫苗接種中心接種，約3,600人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有6,000名市民接種第二劑科興疫苗，當中約2,700人在社區疫苗接種中心接種，約3,300人是在私家醫生和診所接種；約有9,400名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有12,700名；社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；及約10,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約15,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。
 
截至今日零時零分，過去24小時共有6宗送院個案，其中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，另有一名38歲女子，在界限街體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰後，感到氣促、心悸及暈眩，送到廣華醫院留醫，情況嚴重。另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有51宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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