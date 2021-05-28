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11億元獎券基金追加撥款險遭否決　議員批官員準備不足

政治 22:31 2021/05/28

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勞工及福利局局長何啟明今日出席立法會財務委員會會議。（陳靜儀攝）

建制派天下的立法會，外界都擔心變成橡皮圖章？不過，立法會財務委員會昨僅以1票之差，差點否決11億元的獎券基金追加撥款。原來，不少議員不滿勞工及福利局未有就項目，事先解說不足，結果投下反對票。

獎券基金的主要經常收入來源為六合彩獎券收益，唯新冠疫情爆發後， 獎券基金的收入大減，故政府要求向獎券基金注資，提供福利服務。其實，財委會上周已開始討論該撥款申請，當時會上不少議員批評，當局未有準備充足和詳細的文件供議員參考，故有關項目便延至今日再審。

結果，一個星期後的今日，發言的議員仍然未收貨。新民黨主席葉劉淑儀會上表示，有關撥款項目上星期在財會審議時，爭議性已經很大，但勞福局其後沒有約見其他議員商討，「局方的政助可能因為與我是世交，拍下我的膊頭就算」（該局政治助理為馮興禮，其父親是立法會前秘書長馮載祥），葉劉又指，自己對於項目仍有不少不解的地方。

謝偉銓亦指，非常不滿今日開會前2個鐘才收到文件，質疑由於撥款涉及民生福利，政府認為議員一定會贊成通過撥款。

結果，財委會在13票贊成、12票反對及2票棄權下，僅多1票勉強通過今次撥款。當中，在席的7名民建聯立法會議員，全部投反對票，成為「反對派第一大黨」。

民建聯會上唯一發言的議員梁志祥認為，獎券基金的注資項目中，包括大量社福設施的工務工程，如老人院舍設施、弱勢社群大樓等，認為有關工程開支，應循工務工程方面申請，而非透過獎券基金注資。何啟明回應指，當局目前希望運用即定的程序處理撥款申請，但日後願意就此聆聽議員意見。

工聯會立法會議員陸頌雄雖然投贊成票，但他發言時也強調，其實不少市民對獎券基金並不了解，以為獎券基金只涉及六合彩的收益，但並不知道政府從中具有承擔角色，建議基金重新命名。勞工及福利局局長何啟明回應指，會考慮有關建議，但社會福利署副署長郭志良隨即表示，自60年代起已開始沿用該名稱，故應該不會改名，引來陸的不滿。何啟明只好再度解畫，指會再研究議員意見。

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撰文 : 傅流瑩

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