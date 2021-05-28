【學生會風波】港大學生會內閣「薪燧」當選　候任會長將約見校長盼撤回「割席」行動

▲ 港大學生會周年大選補結果出爐，候選內閣「薪燧」全數當選。（「薪燧」社交媒體圖片）

香港大學學生會周年大選補選今日（28日）結束，唯一參選內閣「薪燧」全數當選。因應港大校方上月發聲明與學生會「割席」，候任會長郭永皓表示，上任後首要任務是約見大學校長張翔，尋求對話，盼對方撤回有關行動。

港大學生會在今年2月初在周年大選未有內閣當選，一度出現「斷莊」。本周一（24日）起一連五日進行的補選，於今日下午5時結束，結果顯示16,969名基本會員之中，有2,773人參與投票，投票率為16.34%，當中並無廢票，據港大學生會憲章，候選人須得到不少於10%基本會員的贊成票​，而候選學生會內閣4名成員，均以過2,400票當選。其中參選會長郭永皓獲2,441票贊成、191票反對、141票棄權。當選學生會內閣將於下周日（30日）正式上任。

港大校方上月曾發聲明宣布停止為學生會代收會費，以及收回學生會會址管理權等。候任會長郭永皓表示，上任後會兌現競選承諾，包括最快在下周五（6月4日）辦六四悼念活動，延續傳統「洗柱髹橋」，並會與校方商討重開校園飲水機，以及在學生會大樓增設衛生巾售賣機等。

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記者：馮琪雅