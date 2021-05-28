  • 30°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 23:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生會風波】港大學生會內閣「薪燧」當選　候任會長將約見校長盼撤回「割席」行動

社會 22:36 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港大學生會周年大選補結果出爐，候選內閣「薪燧」全數當選。（「薪燧」社交媒體圖片）

香港大學學生會周年大選補選今日（28日）結束，唯一參選內閣「薪燧」全數當選。因應港大校方上月發聲明與學生會「割席」，候任會長郭永皓表示，上任後首要任務是約見大學校長張翔，尋求對話，盼對方撤回有關行動。

港大學生會在今年2月初在周年大選未有內閣當選，一度出現「斷莊」。本周一（24日）起一連五日進行的補選，於今日下午5時結束，結果顯示16,969名基本會員之中，有2,773人參與投票，投票率為16.34%，當中並無廢票，據港大學生會憲章，候選人須得到不少於10%基本會員的贊成票​，而候選學生會內閣4名成員，均以過2,400票當選。其中參選會長郭永皓獲2,441票贊成、191票反對、141票棄權。當選學生會內閣將於下周日（30日）正式上任。

港大校方上月曾發聲明宣布停止為學生會代收會費，以及收回學生會會址管理權等。候任會長郭永皓表示，上任後會兌現競選承諾，包括最快在下周五（6月4日）辦六四悼念活動，延續傳統「洗柱髹橋」，並會與校方商討重開校園飲水機，以及在學生會大樓增設衛生巾售賣機等。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

相關文章

【港大學生會】候選會長：會向校方釋出善意盡力守護會址　續就重要社會議題發聲避免辦涉違法風險活動
18:23 2021/05/04
【港大學生會】候選會長：會向校方釋出善意盡力守護會址　續就重要社會議題發聲避免辦涉違法風險活動
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
13:23 2021/04/30
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
中大學生會候任內閣：校方無具體指出或違國安言論　斥剝奪民意授權表遺憾
09:00 2021/02/26
中大學生會候任內閣：校方無具體指出或違國安言論　斥剝奪民意授權表遺憾

你可能感興趣

【港大學生會】候選會長：會向校方釋出善意盡力守護會址　續就重要社會議題發聲避免辦涉違法風險活動
18:23 2021/05/04
【港大學生會】候選會長：會向校方釋出善意盡力守護會址　續就重要社會議題發聲避免辦涉違法風險活動
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
13:23 2021/04/30
【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉
中大學生會候任內閣：校方無具體指出或違國安言論　斥剝奪民意授權表遺憾
09:00 2021/02/26
中大學生會候任內閣：校方無具體指出或違國安言論　斥剝奪民意授權表遺憾
香港大學 大學 補選 張翔 六四事件

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy