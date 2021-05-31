【山泥傾瀉】土力工程處引進機械狗　助探危險山坡保人員安全

▲ 土力工程處從美國引進2台機械狗，幫助工程人員進入危險地方視察環境。（陳永康攝）

本港地形陡峭，又容易受到暴雨和颱風侵襲，一直有山泥傾瀉的風險。土力工程處去年從美國引入2台機械狗，並與本地科創公司合作，在機械狗上裝配不同的測量儀器，代替工程人員到高風險環境視察，或在山泥傾瀉發生時收集數據，盡快制定應急方案。

本港自2008年以來，未曾發生過造成人命傷亡的嚴重山泥傾瀉事故，土力工程處處長張偉文估計，今年全年山泥傾瀉會維持在300宗，又指本港近年每5至10年就打破每小時降雨量紀錄，雖然天文台預測今年全年降雨量為正常至偏少，但他關注會否出現集中降雨和其強度，或引致嚴重山泥傾瀉。

為應對氣候變化變來的山泥傾瀉風險，土力工程處近年運用多項創新科技，去年8月更從美國引進2台機械狗，能夠在山坡或樓梯行走，甚至能代替工程人員到進入危險環境。

張偉文指，每台機械狗的每年租借成本約40萬元，處方數月來都在訓練其人工智能，以能夠辨認不同物件，及避開路徑上的障礙物，至現時能夠辨認到約2,000種，包括樹木、石等，但仍需繼續訓練。

每台機械狗重量約30公斤，並能夠承重14公斤，張偉文強調機械狗為載體，背上能夠安裝不同的器材和裝備，例如其中一個背包支援5G或無網絡遙距控制，另亦可裝上光學雷達掃描器及攝影測量儀器，將掃描所得的數據製成三維地形模型，傳送到工程人員手上；處方亦正研究為其安裝機械臂，有助採集樣本。

張偉文稱，機械狗能夠在部分危險地方運作，如進行岩石爆破工程的山坡及廢棄隧道等，如泥石流等規模等，一方面能夠將現場資訊與控制中心的人員分享，並能夠避免工程人員身處險境；緊急情況時機械狗更能夠在山泥傾瀉現場收集數據，以代替人員接近危險的山坡，並協助處方評估和制定應急方案，如封路或撤離。

機械狗已經到過不同的斜坡或工程地點學習，張偉文指當訓練完成後，期望今年雨季能夠將機械狗派到現場使用，在危險的地方進行監察。

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記者：徐紹軒