【強制檢測】7校爆上呼吸道感染或流感樣疾病須強檢　涉九龍真光中學幼稚園部

▲ 油塘基顯小學三年級因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病，被食衞局勒令強制檢測。(經濟日報資料圖片)

食衞局表示，7間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病，因有關疾病與新冠病毒病相似，為謹慎起見，有4間學校及3間學校的指明級別被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

1. 任何在本月15日至本月28日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月31日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下月2日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶，受檢人士若在本月26日至本月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 九龍城衙前塱道56號御門前1樓B鋪九龍真光中學(幼稚園部)

(2) 九龍彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

(3) 粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室(正校)及粉嶺祥華邨祥裕樓地下102-107室(分校)基督教香港信義會祥華幼稚園

(4) 天水圍天耀邨耀昌樓A及B翼地下宣道會陳李詠貞紀念幼稚園

2. 在本月15日至28日期間於任何以下指明學校及級別就讀的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本月31日或之前接受檢測。受檢人士若在本月26日至本月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 尖沙咀廣東道178號廣東道官立小學二年級

(2) 油塘油塘道23號聖公會油塘基顯小學三年級

(3) 屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級



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責任編輯：楊玉珠