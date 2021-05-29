  • 30°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 00:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】7校爆上呼吸道感染或流感樣疾病須強檢　涉九龍真光中學幼稚園部

社會 00:04 2021/05/29

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

油塘基顯小學三年級因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病，被食衞局勒令強制檢測。(經濟日報資料圖片)

食衞局表示，7間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病，因有關疾病與新冠病毒病相似，為謹慎起見，有4間學校及3間學校的指明級別被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

1. 任何在本月15日至本月28日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月31日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下月2日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶，受檢人士若在本月26日至本月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 九龍城衙前塱道56號御門前1樓B鋪九龍真光中學(幼稚園部)
(2) 九龍彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園
(3) 粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室(正校)及粉嶺祥華邨祥裕樓地下102-107室(分校)基督教香港信義會祥華幼稚園
(4) 天水圍天耀邨耀昌樓A及B翼地下宣道會陳李詠貞紀念幼稚園

2. 在本月15日至28日期間於任何以下指明學校及級別就讀的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本月31日或之前接受檢測。受檢人士若在本月26日至本月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
(1) 尖沙咀廣東道178號廣東道官立小學二年級
(2) 油塘油塘道23號聖公會油塘基顯小學三年級
(3) 屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

相關文章

【疫苗接種】政府拯溺員總工會指救生員感染風險極高　籲盡快接種疫苗
12:36 2021/05/28
【疫苗接種】政府拯溺員總工會指救生員感染風險極高　籲盡快接種疫苗
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
18:56 2021/05/28
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
22:39 2021/05/28
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
【新冠肺炎】高拔陞指逾3成公院員工已接種疫苗　形容反應不錯
11:39 2021/05/28
【新冠肺炎】高拔陞指逾3成公院員工已接種疫苗　形容反應不錯
【新冠肺炎】本港今日沒有新增確診個案　連續兩天「零確診」
14:21 2021/05/28
【新冠肺炎】本港今日沒有新增確診個案　連續兩天「零確診」

你可能感興趣

【疫苗接種】政府拯溺員總工會指救生員感染風險極高　籲盡快接種疫苗
12:36 2021/05/28
【疫苗接種】政府拯溺員總工會指救生員感染風險極高　籲盡快接種疫苗
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
18:56 2021/05/28
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
彩虹 天水圍 九龍城 小學 油塘 中學 流感 衞生防護中心 幼稚園 聖公會油塘基顯小學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy