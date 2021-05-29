【最美王妃】遵守與5歲抗癌鬥士的夢幻約定 凱特穿粉紅色長裙會面實現公主夢

▲ 凱特穿上粉紅色長裙與Mila見面。

英國公爵劍橋夫人凱特與夫婿威廉王子近日展開蘇格蘭之旅，行程尾聲時，凱特特別在Palace of Holyroodhouse與5歲抗癌小鬥士Mila見面，她更遵守與Mila的約定，特意穿上Mila最愛的粉紅色的長裙，實現了二人的粉紅夢幻約定。

綜合英國傳媒報道，家住蘇格蘭的5歲的抗癌小鬥士Mila Sneddon患有血癌，英國去年因新冠肺炎封城時，她需要自己隔離接受化療，她隔著窗戶與爸爸揮手親吻，溫馨一幕被Mila的媽媽拍攝下來，這張照片後來被收錄在凱特王妃與國家肖像館策劃的攝影集《Hold Still》中，感動無數人。

據悉，「Hold Still」攝影活動是由凱特策劃，收集了100張英國民眾在疫情期間用鏡頭紀錄的眾生相。凱特更親自與獲選作品的拍攝國民通電話，並上傳至她與威廉王子的官方YouTube頻道，Mila就是其中之一。

Youtube頻道記錄了凱特與Mila的談話內容，Mila在談話中透露自己喜歡粉紅色，家中有很多條公主裙，她更童言無忌地問凱特會否也會穿公主裙。凱特當時沒有直接回答，而是說「希望有一天我們會見面，到時候我會為你穿上粉紅色裙子。」

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適逢展開蘇格蘭之旅，凱特親自邀約Mila與家人當地時間5月27日在Palace of Holyroodhouse見面，Mila從媽媽口中得悉後開心落淚，她在見面當天盛裝打扮，穿上淺色公主蓬蓬裙，頭上還戴上淺色蝴蝶髮夾，鏡頭拍攝到她穿上公主裙在皇宮裡跑跳、彈鋼琴，非常開心。

令Mila感到驚喜的是，凱特王妃實現承諾，穿上粉紅色長裙赴約，實現了二人的粉紅色夢幻約定。凱特見到Mila時坦言想給她大大的擁抱，更指自己十分喜歡Mila的衣服。二人見面的影片曝光後，感動無數網民。

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責任編輯：王明芳