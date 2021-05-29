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【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零籲公眾勿輕心　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性

社會 10:22 2021/05/29

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有發展商捐出一個單位予完成接種疫苗人士抽獎。(陳國峰攝)

食物及衞生局局長陳肇始今（29日）在電台節目中引述專家說法，指香港疫情現時大致清零，但情況可一瞬間轉變，重點要嚴防第5波疫情，呼籲年輕人接種疫苗。

陳肇始表示，現時要守好外防輸入的情況，形容全球疫情仍然嚴重，加上變種病毒肆虐，所以要守好防線，又指在內防擴散方面，若出現確診個案，會立刻做追蹤，已經有制度處理。

對於有發展商稱捐出一個單位予完成接種疫苗人士抽獎，陳肇始指現時仍有部分市民猶疑是否接種疫苗，若各界提供誘因包括抽獎、其他好處等，都能令市民提高積極性，政府歡迎相關誘因，呼籲各界支持接種疫苗。

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另外，政府指疫苗過剩劑量或通過世衛捐予更需要地方，陳肇始指全球疫情嚴峻，很多地方不夠甚至沒有疫苗，指若本港疫苗未能在指定時間用完相關疫苗，反問從人道立場是否可以幫忙。她又指若本港接種疫苗的情況緩慢，亦可能對採購下批疫苗有影響， 又說不清楚購買下批疫苗時是否仍能「好彩」獲得足夠全港市民接種的劑量。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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