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【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高

社會 11:13 2021/05/29

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政府表示已與藥廠商討，調整運送疫苗數量來港的時間。（陳靜儀攝）

為鼓勵港人接種新冠疫苗，本港不少機構各出奇謀，其中發展商信和及華置昨公布，9月1日或之前完成2劑疫苗的滿18歲香港永久性居民，可參加抽獎，幸運兒可獲價值1,080萬元觀塘凱滙一個面積449平方呎一房全新單位，且發展商會代繳印花稅或雙倍印花稅。

公務員事務局局長聶德權今日在港台節目表示，企業提出鼓勵措施會有正面作用，希望不同界別及企業都繼續有不同鼓勵方法，至於會否有人為抽獎而隱瞞病歷去打針，他說每人都要掌握相關信息數據後作出決定。

聶德權又指公務員本身有義務主動接種疫苗，而當局亦有具體措施方便公務員打針，如可於辦公時間前往接種、打針後如要休息不用提供醫生證明。而下星期一起，前線政府僱員如未有接種疫苗，便需定期每兩星期做檢測，他強調現時疫情緩和，但要做好預防工作，而他有信心整體公務員的接種率一定比全港為高。

他表示本港共訂購750萬復必泰疫苗，約200萬劑已到港，並已接種百多萬針，目前餘下約90萬劑，他說已與藥廠商討，調整運送疫苗數量來港的時間，而當局亦會再視乎本港的接種情況，再與藥廠討論餘下數百萬劑疫苗的安排，包括是否捐予世衛等。

同場加映，港大牙醫學院梁耀殷稱面試時考慮考生幾方面的能力:

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

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