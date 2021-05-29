  • 32°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】聶德權籲市民8月底前打針　9月後私家診所或門診提供少量接種名額

社會 11:52 2021/05/29

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

聶德權呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗。（資料圖片）

本港近日疫情緩和，公務員事務局長聶德權今日（29日）在港台節目上表示，現時是接種新冠疫苗關鍵時間，呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗。

聶德權指本港連續幾日無本地個案，希望可以清零一段時間，但不排除疫情隨時再爆發，未來3個月是關鍵，更需要透過接種疫苗建立防疫屏障。他表示，會應因接種情況，調整疫苗到港時間，與藥廠商討處理餘下存貨，不排除有部分會轉送到其他更需要疫苗的地區，但現時未有決定。

聶德權表示，若本港疫苗使用量低於訂購數量，不排除日後再向藥廠訂購下一代疫苗時，會影響議價能力和疫苗供港數量。 聶德權表示，社區疫苗接種中心營運至9月底，留意到個別人士，因身體狀況未能即時接種，因此9月後在私家診所或普通科門診，會提供少量接種名額，接種規模絕對比現時細。

他亦提到，政府昨日（28日）起讓持雙程證的非本地居民預約接種疫苗，昨日有4,000多人預約，而外展疫苗接種計劃已協助500多名建築工人接種，未來會擴展至學校等。

同場加映，久咳不癒或患哮喘，即看:

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

 

相關文章

【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性
今日 10:22
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
今日 11:13
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高

你可能感興趣

【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性
今日 10:22
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
今日 11:13
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
疫苗氣泡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 診所 肺炎 編輯 聶德權 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶