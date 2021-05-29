【疫苗接種】聶德權籲市民8月底前打針　9月後私家診所或門診提供少量接種名額

▲ 聶德權呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗。（資料圖片）

本港近日疫情緩和，公務員事務局長聶德權今日（29日）在港台節目上表示，現時是接種新冠疫苗關鍵時間，呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗。

聶德權指本港連續幾日無本地個案，希望可以清零一段時間，但不排除疫情隨時再爆發，未來3個月是關鍵，更需要透過接種疫苗建立防疫屏障。他表示，會應因接種情況，調整疫苗到港時間，與藥廠商討處理餘下存貨，不排除有部分會轉送到其他更需要疫苗的地區，但現時未有決定。

聶德權表示，若本港疫苗使用量低於訂購數量，不排除日後再向藥廠訂購下一代疫苗時，會影響議價能力和疫苗供港數量。 聶德權表示，社區疫苗接種中心營運至9月底，留意到個別人士，因身體狀況未能即時接種，因此9月後在私家診所或普通科門診，會提供少量接種名額，接種規模絕對比現時細。

他亦提到，政府昨日（28日）起讓持雙程證的非本地居民預約接種疫苗，昨日有4,000多人預約，而外展疫苗接種計劃已協助500多名建築工人接種，未來會擴展至學校等。

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責任編輯：伍瑋瑋