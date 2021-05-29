  • 31°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 11:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】連續兩日本地「零確診」　專家指再放寬措施需先提升接種率　

社會 10:56 2021/05/29

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中央圖書館市民預約疫苗情況。（陳靜儀攝）

本港昨日（28日）再度沒有新增確診個案，現行防疫措施延長兩周至下月9日。港府專家顧問許樹昌認為，要再放寬措施，需先提升接種率。

本港昨日無新增確診病例，連續兩日零確診；截至周四的過去14天，本港錄20宗確診，5宗屬源頭不明本地個案，包括3名外籍傭工及1名巴籍地盤工等，同期亦有一名外傭列作可能本地個案。

連續兩日清零，下月可否進一步放寬防疫措施？中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，觀乎台灣、新加坡情況，要進一步放寬措施，需先提升疫苗接種率。呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，本港周邊地區已現變種病毒個案，本港近日疫情仍未安全，亦不敢言外防措施一定滴水不漏；認為日後與內地通關後，需再待14日清零，才可考慮放寬其他防疫措施。

地區已現變種病毒個案，本港近日疫情仍未安全，亦不敢言外防措施一定滴水不漏；認為日後與內地通關後，需再待14日清零，才可考慮放寬其他防疫措施。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
18:56 2021/05/28
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
22:39 2021/05/28
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零籲公眾勿輕心　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性
今日 10:22
【打針送樓】陳肇始指疫情大致清零籲公眾勿輕心　歡迎提供誘因增接種疫苗積極性

你可能感興趣

【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
18:56 2021/05/28
【疫苗接種】科大下月安排到校接種　不打針須兩周一檢否則面臨被禁入校園
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
22:39 2021/05/28
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
新冠肺炎 疫苗氣泡 疫苗 梁子超 許樹昌 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 外傭 記者

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶