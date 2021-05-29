【防疫措施】連續兩日本地「零確診」　專家指再放寬措施需先提升接種率　

▲ 中央圖書館市民預約疫苗情況。（陳靜儀攝）

本港昨日（28日）再度沒有新增確診個案，現行防疫措施延長兩周至下月9日。港府專家顧問許樹昌認為，要再放寬措施，需先提升接種率。

本港昨日無新增確診病例，連續兩日零確診；截至周四的過去14天，本港錄20宗確診，5宗屬源頭不明本地個案，包括3名外籍傭工及1名巴籍地盤工等，同期亦有一名外傭列作可能本地個案。

連續兩日清零，下月可否進一步放寬防疫措施？中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，觀乎台灣、新加坡情況，要進一步放寬措施，需先提升疫苗接種率。呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，本港周邊地區已現變種病毒個案，本港近日疫情仍未安全，亦不敢言外防措施一定滴水不漏；認為日後與內地通關後，需再待14日清零，才可考慮放寬其他防疫措施。

地區已現變種病毒個案，本港近日疫情仍未安全，亦不敢言外防措施一定滴水不漏；認為日後與內地通關後，需再待14日清零，才可考慮放寬其他防疫措施。

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記者：陳正怡