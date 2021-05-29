【新冠肺炎】今日新增約一宗輸入確診個案　42歲女患者印尼抵港　　

▲ （梁偉榮攝）

本港疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，今日（29日）新增一宗輸入確診個案，至今本港個案累計仍為11,838宗（包括11,837宗確診個案和一宗疑似個案），今日是連續4天本地「零確診」，另外少於5宗初步確診個案。

新增確診個案，42歲女患者（編號#11838）5月21日由印尼抵港，乘坐CX2780航班，入住西營盤華美達海景酒店，第7天病毒檢測的樣本確診。由於她病毒量不足，暫未能進行N501Y變種病毒的快速篩檢，亦未知她是否曾接種新冠疫苗。

本港過去14天（5月15日至28日）累計報告19宗個案，包括5宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。政府專家顧問袁國勇教授及衞生防護中心下午召開記者會，就近日香港出現的「本地個案」提供意見，即界定是否屬於本地病例。

本港疫情緩和，下月可否進一步放寬防疫措施？中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，觀乎台灣、新加坡情況，要進一步放寬措施，需先提升疫苗接種率。詳情即看：【下一頁】

為鼓勵港人接種新冠疫苗，本港不少機構各出奇謀，其中發展商信和及華置昨公布，9月1日或之前完成2劑疫苗的滿18歲香港永久性居民，可參加抽獎，幸運兒可獲價值1,080萬元觀塘凱滙一個面積449平方呎一房全新單位，且發展商會代繳印花稅或雙倍印花稅。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港大牙醫學院梁耀殷指面試時考慮學生幾方面的能力：

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記者：伍瑋瑋