【開心速遞】廢青安朱Ling等島大6子畢業　周嘉洛暫別劇組安仔何去何從【有片】

▲ 《開心速遞》大學線暫告一段落。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（28日）播出島大6子告別校園一集，隨著周嘉洛（劇中飾金城安）要暫別劇組拍攝新劇《痞子殿下》，《開心速遞》的大學線亦終於來到尾聲。

▲ 《開心速遞》島大6子畢業。（截圖）

島大大學線完結

昨晚劇情先講電影學會的金城安、朱凌凌、阿壯、頭皮、面油、書蟲6人，因將畢業而要執捨電影學會的莊房，卻發現大門有損毁，並從頭皮口中得知子雙是元兇，遂往找他與Tommy理論。

之後，安仔等人記起自入學以來一直被他們欺凌，便決意要在畢業前報復，並要他們為自己的過失負責。最後，他們獲一眾師弟妹表揚，在島大Canteen吃下最後一餐飯，便收拾行李離開。

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鏡頭又播出6子在島大的回憶片段，由初入大學，到金城安讀了5年才畢業的學士學位，還有朱Ling轉科讀攝影，再有眾朋友們「捱義氣」一直讀碩士及博士等安仔，來到這天大學線終於告一段落。

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眾演員不捨

拍攝數年，一眾演員都非常不捨，「Bonnie」林凱恩就在社交平台貼出眾人合照寫道：「當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。到最後，人生還是要靠自己獨立地努力地走下去，這個家庭所有的曾經，也成就了現在更好的我！」

「三姨」蘇韻姿就表示：「就像真的大學一樣，每一步都有大家在旁，一起成長。🥰 好感恩能夠同大家一起「上學」，不捨得但是今晚終於要告別學園」

▲ 周嘉洛將暫別《開心速遞》劇組。（Instagram圖片）

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「Candy」葉蒨文就謂：「我會好掛住讀左四年嘅島大同一班同學仔，太多太多回憶。呢四年拍島大嘅戲同大家經歷唔同嘅劇情，拍攝時候係全程投入，甚至每一場戲因為要take唔同嘅角度會重複幾次，感受日積月累左四年所以都幾難忘。雖然唔捨得...但係都係時候畢業啦！」

安仔何去何從？

而「安仔」周嘉洛就已投入新劇《痞子殿下》的拍攝，《開心速遞》監製林建祥早前就接受訪問表示安仔只是暫時離開劇組，未來要等公司安排。不過在告別的劇情亦是以輕鬆氣氛交代，亦是突破。

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據劇情透露，之後會講到安仔畢業後一直未覓得工作，熊尚善着他到片場幫手，卻因其過失而令池子孝受傷。安仔代池子孝暫當大龍生的保鏢，意外發現保鏢工種的美好一面，令他好生羨慕。

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另外，熊樹根、熊尚善設法逼安仔快馬加鞭找工作，安仔遂想設法搶去池子孝「飯碗」，奸計差點敗露之際，怎料竟得到熊樹根幫忙。安仔終獲聘為全職保鏢，以為能夠安然度過試用期，危機卻悄然而至。

▲ 周嘉洛投入新劇拍攝。（Instagram圖片）

不過，安仔另亦獲吳旺達領事館聘用，初步合約為期一年，一星期後便要離開香港。安仔以為家人會不捨，怎料家人卻沒有。Bonnie、朱Ling與阿壯不忍與安仔分別，安仔向他們訴苦，指責家人冷酷無情。

Bonnie等安慰他，並為熊尚善等人說好話，安仔及後卻發現家人的行徑越來越過分。離港當天，家人依然表現得十分冷淡，安仔不禁深感失望。

同場加映：葉蒨文專訪