【海洋公園優惠】海洋公園推港人及學生優惠　小童114元成人228元附送現金券

▲ 海洋公園推港人及學生優惠。

海洋公園推出專為香港居民和全日制學生而設的限時優惠，其中3至11歲的小童週一至週四日只需114元，更送出20元園內現金券，成人週一至週四日間門票只需228元，再送40元園內電子現金券。

海洋公園推出港人限定優惠，由2021年5月28日起至2021年6月20日，若於週一至週四平日入場，香港居民可以優惠價228港元及114港元購買成人及小童門票，隨票分別附送40元及20元園內電子現金券，可用於園內指定餐廳及小食亭以及零售店消費購物。

若想週一至週日日間入場，香港居民可以優惠價320港元及160港元購買成人及小童門票，隨票分別附送100元及50元園內電子現金券。

全日制學生優惠

海洋公園也推出可享兩款全日制學生4人專屬套票，其中週一至週四入場用的學生專享套票售價為820港元，而可於任何日子入場的套票售價則為港幣1,152港元，前者套票附送合共8張園內電子現金券共160元，後者套票附送合共8張園內電子現金券400港元。

全日制4人專屬套票中，只需其中一人為本地全日制學生，即可享用這兩款學生專屬套票。海洋公園表示，全部優惠必須網上預約入園。

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責任編輯：王明芳