【廣東疫情】廣州荔灣區4地點列中風險地區　回港易計劃或將不適用

▲ 廣東新冠肺炎疫情持續，廣州市當局宣布即日（29日）起將荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街，由低風險地區提高為中風險地區。(資料圖片)

廣東新冠肺炎疫情持續，廣州市當局宣布即日（29日）起將荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街，由低風險地區提高為中風險地區。當局要求上述區域和荔灣區海龍街範圍內所有人以居家為主，停止非日常生活必須的一切活動，除了每戶每日有1人外出購買生活必需品外，其他人不得外出。

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有關區域內的餐飲場所禁止堂食，娛樂場所、室內文化體育場館、學生兒童托管機構等停業，幼兒園、培訓機構和部分學校亦暫停面授課堂。

廣州市衛健委主任黃光烈在記者會表示，與去年相比今次本地病毒傳播速度非常快、傳播力很強，因此對防控工作提出極高要求，必需在與病毒的賽跑中，比以往跑得再前和再快一些，才能及時阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈，否則短時間內可能出現更多本地感染者。

黃光烈解釋，重點區域增加海龍街，是由於專家研判認為海龍街風險較高，因此希望在當前條件下，用最短時間實現重點區域的大隔離、大篩查。

廣州市交通運輸局副局長沈穎表示，重點區域涉及7個地鐵站，將採取只進不出的措施，區內的83條巴士路線暫停營運，亦禁止的士和網約車運營等。廣州市商務局副局長魏敏表示，將切實滿足重點區域居民的基本生活需求，確保生活必需品不停供、不斷檔、不脫銷。

食物及衞生局局長陳肇始今早出席港台節目後，被問到廣東省的疫情開始有蔓延的情況，回港易計劃會否檢視範圍，而免檢疫的安排是否需要檢視等問題，她表示會全面檢視全球的整體疫情。

陳肇始指出除了內地外，會繼續檢視其他地方，如果有一些特別改變的情況，我們會在A、B、C、D組的不同風險國家機制下處理。

至於回港易計劃，當局與廣東省有聯防聯控的機制，會因應國家衞生健康委員會刊登的某些地區，如果是中風險或以上，回港易計劃將不會適用，會繼續檢視整體情況。至於其他計劃，我們會密切和內地商討和溝通。

廣州昨日（28日）新增5名無徵狀感染者，包括一名11歲男生，是之前確診病例的同班同學，另有小學生的家長感染。當地涉疫的8間學校中，3間學校全校、5間學校的密切接觸者所在班級臨時停課，啟動綫上教學。

廣州市教育局並宣布，校外培訓暫停綫下課，託管暫停。全市暫停跨區或校際活動；實施全員核酸檢測的學校暫停跨班級活動。另在校住宿學生正常教學期間，原則上不得出校。

另外，廣州疫情已擴散至佛山。內地周四新增的5名本土無徵狀感染者，分別為廣州3宗、深圳及佛山各1宗。佛山感染病例為住在禪城區的40歲女士，是廣州無徵狀感染者的密切接觸者，兩人曾在南海區共同參加培訓班。禪城、南海開展大規模人員核酸檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋



